Santiago Cafiero: "Pensar que Cristina se va a adaptar al rol de vice tradicional es injusto"

Horas antes de que Alberto Fernández asuma como Presidente de la Nación, su futuro jefe de Gabinete analizó la formación del equipo que trabajará desde el 10 de diciembre en la Casa Rosada y se refirió especialmente al rol que llevará a cabo la vicepresidenta Cristina Kirchner en el fururo gobierno. “Cristina no es una vicepresidenta convencional: tiene prédica, poder y prestigio personal”, afirmó Santiago Cafiero al ser entrevistado en el programa Corea del Centro (Net TV).

“Hay amor a Cristina Kirchner, entonces pensar que ella se debe adecuar al rol de vice tradiciojal es injusto para ella porque es no reconocerle sus atributos”, explicó Cafiero, quien recordó que la expresidenta fue artífice principal del Frente de Todos y la victoria electoral: “No fue una vice a la que fueron a buscar, fue al revés, fue parte de una estrategia que diseñaron ella y Alberto juntos y tácticamente la puso en marcha Alberto Fernández”.

“Pensar que Cristina ahora se tiene que adaptar ella a lo que han sido los vicepresidentes, eso no va a suceder”, advirtió Cafiero, señalando que la expresidenta “fue una figura de mucho peso”y que tanto el país como el nuevo gobierno “la necesitan”. “Pasamos de ‘va a ser un títere’ a ‘la esconde’, de ‘le puso el gabinete’ a ‘no fue a la presentación del gabinete’, y no es ninguna cosa ni la otra. El Presidente es Alberto Fernández, él eligió a sus colaboradores”, aclaró.

A continuación otras frases destacadas de la entrevista:

– "No nos metimos de lleno en ninguna definición de política económica y gestión pública, pero pedimos que eviten designar personal jerárquico porque después hay problemas con los recursos públicos. Lo que hacíamos era un trabajo silencioso en el sentido de quitarle la cuestión fotográfica a la transición".

– "La primera foto que se hace de Macri con Alberto fue la transición, eso fue lo simbólico, y después vino una tarea administrativa que sí ocurrió. Con Marcos Peña y con diferentes áreas, pero no queríamos hacer esto ministerio por ministerio, porque no hay una cogestión. Nosotros entramos a gobernar mañana con nuevas prioridades y no es justo que entorpezca a quienes todavía tenían que llevar planes adelante".

– "El peronismo no fracasó, pero hay evidentemente asignaturas pendientes. No puede haber fracaso porque sin el peronismo no habría matrimonio igualitario o universidades públicas. Todo el andamiaje de políticas sociales son producto de gobiernos peronistas. La AUH se hizo acá, y lo hicimos nosotros. Pero el peronismo no fracasó, oscila pero nunca baja del 40%".

El panorama económico

– "La elección de Martín Guzmán [próximo ministro de Economía] es un hallazgo. Alberto está yendo a buscar a alguien que lo deslumbró hace un tiempo con algunas intervenciones y que estudió lo que Argentina está atravesando hoy. Si nosotros no logramos tener un programa macroeconómico sostenible con una parte de la deuda, probablemente no podamos solucionar el hambre. La figura de Martín es central porque ha estudiado esto y sabe cuáles son los modelos que funcionaron y los que no, y le va a aportar una mirada social a la economía".

– "No hay margen para hacer ajuste, sería inhumano. No se puede y es imposible, entonces nosotros para pagar nuestra deuda necesitamos tiempo para crecer. Tenemos que recuperar nuestro mercado interno, porque nadie invierte en un país que no consume. Tenemos mucha vocación de llevar adelante esas medidas".

– "Hay una corresponsabilidad muy grande del Fondo Monetario Internacional, la gran mayoría de la plata del fondo se fugó de la Argentina. Casi 40 mil millones de dólares. Trataremos de exhibir esa corresponsabilidad y pediremos una negociación".

El Gabinete de Alberto

– "Pensamos que Juan Cabandié puede conectar muy bien con la agenda de Medio ambiente, porque quienes más pujan por ese tema son los jóvenes y la parte más territorial de la cuestión ambiental. Creemos que lo va a llevar bien adelante. Para las cuestiones técnicas, está armando un equipo de técnicos prestigiosos".

– "Felipe Solá tiene un perfil más político que propio de la cancillería, y eso tiene que ver con la política que quiere llevar adelante Alberto Fernández. Argentina tiene que poner a todas sus embajadas y consulados a partir de mañana a favor de promocionar el país en parte en cuestión turística pero sobre todo en el sector productivo. Queremos que cancillería sea fundamental en el comercio exterior".

