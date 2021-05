Santilli-Carrió, un binomio que suena en el laboratorio electoral para la Provincia

Falta para el cierre de listas, sobre todo con la postergación de las elecciones casi confirmada. Sin embargo, en el mundo político saben que ya es hora de empezar a tomar decisiones, sobre todo de definir rumbos. Y en ese sentido, para Juntos por el Cambio la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires es clave, más aún si María Eugenia Vidal decide cruzar la General Paz y competir en la Ciudad.

En ese marco, hay un binomio que se empezó a barajar con cada vez más fuerza: Diego Santilli y Elisa Carrió. Es todavía un proyecto incipiente, pero en el laboratorio electoral ya sonó esa opción para ser el 1 y 2 en la lista de candidatos en la provincia. “No hay nada cerrado, pero sería una dupla excelente”, conceden fuentes de Juntos por el Cambio.

La pareja iba a compartir actividad esta semana, en el marco de unas clases que Santilli comenzó a dar en el Instituto Hannah Arendt, de Carrió. “La transformación de las políticas de seguridad de la Ciudad”, se titula el curso de tres clases que el vicejefe de Gobierno porteño comenzó a dictar el miércoles último en el instituto que fundó Lilita. Según se había anticipado, ella iba a acompañarlo en la primera clase, pero como está aislada por contacto estrecho canceló todas sus actividades de la semana.

“Es parte de la estrategia electoral”, confiaban en la previa, y con reserva, fuentes de la Coalición Cívica. Claro, todavía falta mucho y no falta para una definición. Pero el entendimiento entre Carriò y el trìo Horacio Rodrìguez Larreta-Vidal-Santilli está cada vez más aceitado. La semana anterior se juntaron en la casa de la ex diputada en Exaltación de la Cruz y acordaron “ponerle el cuerpo” a la campaña. ¿De qué manera? Es lo que no quisieron filtrar.

“Lilita dijo que es candidata si sirve para la unidad y Diego sería un excelente candidato en provincia”, describe uno de los hombres de confianza de Carrió. La discusión es si la unidad de la que hablan es la de todo Juntos por el Cambio o la del sector de los “moderados”. Es que esa “estrategia electoral” de la que hablan en la CC ya empezó a ser parte de las charlas entre lilitos y larretistas.

No solo Santilli estará dictando el curso para los seguidores de Carrió. Vidal también volverá a ser parte de la grilla de conferencistas (ya lo hizo a principio de año). Ahora, a partir de fines de junio, compartirá con la propia Lilita un curso online de “Formación teórica y práctica de la acción política”. Serán tres lunes donde darán la cursada “juntas por primera vez”, según difunde el instituto en redes sociales. Carrió suele utilizar el Arendt para mostrar sintonía con sus aliados.

Sin embargo, la estrategia de este sector tiene muchas piedras en el camino. Por un lado, el eventual desembarco de Vidal en la Ciudad (que cada vez toma más fuerza) encuentra el rechazo de Patricia Bullrich, decidida -con el apoyo de Mauricio Macri- a ser cabeza de lista. ¿Habría PASO? Allí las voces son más diversas, pero nadie lo rechaza de plano.

Y si Vidal no juega en Provincia, Rodríguez Larreta ya hizo saber que piensa en Santilli para liderar en el territorio bonaerense, algo a lo que se oponen Jorge Macri y otros intendentes del PRO en el Conurbano. “La lista Santilli-Carrió es lo que a ella le gustaría, pero no sé si lo aceptan los intendentes”, reconocían en el entorno de la chaqueña. Las cartas están empezando a mostrarse, pero la partida recién empieza.