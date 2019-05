La hija de Samid teme por la vida de su padre: "Se está muriendo en la cárcel"

A poco más de un mes de ser condenado a cuatro años de prisión efectiva por evasión, el empresario Alberto Samid pasa sus días en el Penal de Marcos Paz y su hija, Sasha, denunció públicamente que teme por la vida de su padre, quien le aseguró que se está "muriendo".

Así lo dijo la joven de 23 años en el programa de Pamela David, en la señal de América, donde relató cómo vive el empresario de la carne: "Él está con 14 personas preso. La primera vez que fui lo encontré bien, me quiso dar fuerzas, me dijo que esto iba a terminar rápido y que ya iba a salir. Pero este jueves lo vi muy mal porque está muy flaco, muy decaído, muy triste. Él me dijo 'estoy mal, me estoy muriendo acá'".

A su vez, Sasha Samid dijo que su padre "está con una infección en el oído, ya ni escucha del oído, y no nos dejan pasarle los remedios ni lo están atendiendo".

Según el testimonio de la joven, quien vio a Samid por última vez el jueves 23 de mayo, "debe ser muy complicado para mi papá estar ahí porque es un hombre que está 20 horas en la calle todo el día trabajando y está cuatro horas encerrado, ya estar encerrado ahí debe ser muy fuerte para él. Él ahora lee, charla con los compañeros, está en la celda".

Samid fue condenado a cuatros años de prisión efectiva por ser considerado miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos durante la década del '90. El Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1 también determinó que el empresario pagara cerca 282 mil pesos para cubrir los costos de su captura, calculados por la Policía Federal.

La detención del empresario ocurrió luego de que el mismo se ausentara sin permiso a varias audiencias del juicio oral y se escapara a Belice, donde finalmente fue hallado. Junto con Samid fueron condenados su hermana Alicia, Teresa Fornasier y Claudio Pileo a tres años de prisión en suspenso y María Susana Moreno a tres años y seis meses de prisión efectiva.

JDI CO