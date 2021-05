Se agravó el estado de salud de Toty Flores y lo internaron

El estado de salud del diputado nacional Héctor “Toty” Flores (JxC-Buenos Aires) se agravó este jueves a causa de una neumonía bilateral producto del Covid-19. El legislador se encuentra internado y confesó que no tiene la vacuna porque “quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero”.

“Anoche me diagnosticaron neumonía bilateral por COVID, por lo cual me encuentro internado. Si se preguntan si me vacuné, no lo hice, porque quería que otros que más lo necesitaban lo hagan primero. Agradezco a los médicos la atención y a los amigos por sus deseos de recuperación”, publicó en su cuenta de Twitter.

El legislador anunció el viernes que había dado positivo de coronavirus y que se encontraba con algunos síntomas aislado en su domicilio. “El domingo comencé a sentirme mal y decidí quedarme en casa a la espera del hisopado. Hoy me comunicaron que di COVID-19 positivo. Sigamos cuidándonos entre nosotros”, publicó.

