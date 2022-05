Se complican los acuerdos de JxC en Provincia

Los acuerdos parlamentarios en la Provincia de Buenos Aires vienen dinamitando el esquema de vínculos políticos de Juntos por el Cambio. Es que la sesión de esta semana supuso un nuevo conflicto al interior del principal frente opositor bonaerense: el senador peronista de JxC, Joaquín de la Torre, decidió dejar su cargo como vicepresidente segundo y denunció que había un acuerdo con el gobierno de Axel Kicillof “a espaldas de la gente”.

En rigor, se trata de una serie de acuerdos parlamentarios que comenzó el titular de la UCR bonaerense, el diputado Maximiliano Abad, junto al PRO y la Coalición Cívica que significaban el desembarco de Federico Thea, del riñón del gobernador, pero también cargos para JxC en el Banco Provincia y en la Defensoría del Pueblo bonaerense. Todo se votó esta semana.

Ante esto, De la Torre, quien venía negociando un lugar en ese reparto, dos horas de la sesión del Senado provincial, decidió romper. En un muy breve discurso, que curiosamente fue divulgado en redes sociales por seguidores de Javier Milei, planteó: “Para anunciar mi voto negativo y como consecuencia de las discusiones internas del bloque, para decir que también renuncio a la vicepresidencia segunda de esta Cámara”. Luego por Twitter amplió: “La razón de mi renuncia es sencilla: no podemos entregarle al kirchnerismo el Tribunal de Cuentas de manera vitalicia a cambio de un par de cargos para Juntos. Esto es buscar privilegios a espaldas de la gente”.

Horas más tarde, el ex intendente de San Miguel tuvo que desmentir su renuncia a Juntos. “No me voy ir y no veo que me quieran echar. Lo que hice fue fortalecer JxC. Quise hacer reflexionar a mis socios”, le dijo De la Torre al periodista Paulino Rodrígues en el canal LN+.

La historia. Pero el episodio no fue aislado. Desde la sombra de Mauricio Macri hasta la falta de acuerdos se evidenciaron en la cuestión.

Todo comenzó hace ocho días cuando el viernes 20 a las 16.49 en el chat “Senadores JUNTOS PBA” el jefe del bloque, Christian Gribaudo (PRO), le dijo a sus compañeros de banca: “Hola hay convocatoria a sesión el martes 16. Aún no esté el temario. Haremos reun de bloque antes de labor y pos labor” (dixit).

Labor es Labor Parlamentaria, el encuentro de jefes de bloques del Senado provincial donde se definen los temas a tocar en el recinto.

Tras ese chat minutos después comenzaron a caer los “OK”, los dedos levantados de afirmación hasta que una hora exacta después, a las 17.49,

De la Torre dio una primera mirada elocuente en el Whatsapp ante toda la bancada. Puso: “…… ….. ..”. Nadie respondió y recién al otro día, sábado, se compartieron las tapas de los diarios.

La historia siguió. A comienzos de esta semana los radicales, como Abad a la cabeza, convocaron a una reunión por el tema. Allí el radical le consultó a Jorge Macri, titular del PRO bonaerense, si no habría problemas con el PRO para cerrar los acuerdos. El primo del ex presidente aseguró que no, que ya estaban todos avisados y los acuerdos al interior de su partido cerrados.

Estaban en juego otros cargos. Además del Tribunal de Cuentas se jugaban tres sillas en el directorio del Banco Provincia para la oposición y tres lugares en la Defensoría del Pueblo bonaerense. Todo avalado por los intendentes de JxC.

Para el Bapro: Bruno Screnci (de Diego Santilli), Carlos Fernández (radical) y Santiago Nardelli (del PRO Bahía Blanca). En la Defensoría se repartían: uno que colocaba Cristian Ritondo, uno por la UCR y otro por el Peronismo Republicano, al que pertenece De la Torre.

En el caso puntual del Tribunal de Cuentas si bien es un cargo vitalicio –así lo indica la Constitución de la Provincia– se negoció una modificación a la ley para haya firma conjunta entre Thea, propuesto por Kicillof, y los adjuntos para que no tome decisiones de manera personal sino con consenso del resto de los miembros. Una forma de licuarle poder. En la votación de Thea votaron en contra De la Torre, Claudia Rucci (peronista de JxC) y la Coalición Cívica.

Volviendo a la negociación, en la reunión de bloque que convocó Gribaudo el senador De la Torre no concurrió. De manera formal no planteó sus dudas en el bloque. A tal punto que dos horas antes de la sesión la mayoría del bloque de senadores no sabía qué haría. Eso sí: en la sesión donde De la Torre acusó a JxC y renunció, Gribaudo no tomó la palabra ni dijo nada sobre el escandaloso episodio.

En este contexto hay dos versiones fuertes en JxC: una es que el Peronismo Republicano haya cobrado un cargo como Defensor Adjunto y De la Torre, a pesar de eso votó en contra. La otra opción es que JxC se rompió al medio por no haber podido meter a nadie.

De hecho, en estas horas se habló de que el senador peronista estaría coqueteando con las huestes de Milei. Incluso, prestándole su partido provincial para que pueda el economista libertario armar en la Provincia. La cantidad infinita de tuits en apoyo a De la Torre de seguidores de La Libertad Avanza dieron una señal en estos días. ¿Macri avaló la movida para ayudar a Milei también? Habrá que esperar para una respuesta.

Como si todo esto fuera poco, días atrás en la previa a una cumbre de diputados y senadores del PRO en La Plata uno de los legisladores provinciales venía con su camioneta, a unas 15 cuadras, cuando chocó con otro vehículo. Se trataba de Daniel Lipovetzky, quien bajó enojado para ver quién era el que estaba del otro lado del auto con el que se había cruzado y se encontró con Fabián Perechodnik, también diputado provincial. El enojo se apagó automáticamente. Aunque Perechodnik sigue culpando a Lipovetzky del hecho, ambos tenían seguro. Eso sí: lo que no se apagó es que ambos quieren ser los sucesores de Julio Garro en la intendencia de La Plata, si es que el actual mandatario decide no jugar el año que viene. En la última sesión se sacaron una foto sonriendo juntos. Quizá en 2023 no haya muchas más de esas.