Sectores kirchneristas insisten con marchas y paros por Cristina

Pese a los pedidos de Cristina Kirchner, un núcleo de dirigentes que se siente identificado con ella insiste en movilizarse en caso de que sea condenada en la causa Vialidad. Uno es Daniel Catalano, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores y líder de ATE Capital, quien confirmó que habrá paro y movilización si existe un fallo adverso a la vicepresidenta.

“Lo que planteamos en caso de que haya una condena es llevar adelante un paro. La evaluación que hacemos es que hay una arbitrariedad contra la vicepresidenta. Llevaremos adelante una medida de fuerza”, sostuvo ayer el dirigente gremial en radio Mitre. Y le dedicó unas duras palabras a la Justicia: “Es peligroso tener una Justicia que se arrepienta todo el tiempo para hacer estrategias políticas. Hay que escuchar una instancia previa. Hay un atentado contra el poder democrático”.

“Nosotros tenemos la posibilidad de protestar y de brindar nuestra postura sobre la causa. No podemos modificar un fallo. A Cristina Kirchner la quieren proscribir. Lo mejor que le puede pasar a la sociedad es que haya una consulta popular”, manifestó.

Otro dirigente sindical que anunció medidas de protesta por la suerte de CFK fue Graciela Aleñá, líder del gremio de Trabajadores Viales. “Este intento de proscripción a Cristina es claramente avasallamiento hacia el peronismo y a todo lo que ella representa”, aseguraron desde el sindicato.

“Un sector de la Justicia, que responde al macrismo y a los grandes medios de comunicación, armó una causa sin pruebas y espera condenar a Cristina”, remarcó Aleñá, quien agregó que “es una mezcla de tristeza y bronca no saber quién te protege. Armaron una causa de la nada, tirando por tierra el informe de la propia auditoría de Vialidad”.

En esa dirección, el juez Juan Ramos Padilla, identificado con el kirchnerismo, comentó: “Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, sino que habremos dejado pasar un momento histórico”, declaró el juez. Y agregó: “Pueblada no es violencia, es el pueblo expresándose en las calles pacíficamente para lograr restablecer el Estado de derecho y respeto a la Constitución nacional”.

Mientras, Luis D’Elía analiza con su agrupación un “corte de ruta por tiempo indeterminado en todo el país hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia y cese la persecución a Cristina”.