Senadora K "preocupada" por Amalia Granata y el triunfo de pañuelos celestes

A raíz del triunfo de Amalia Granata en Santa Fe, donde logró una banca como diputada provincial, la senadora nacional del Frente para la Victoria (FpV) Nancy González expresó su "preocupación" por una posible "expansión" de otras candidaturas que se basen en la oposición a la legalización del aborto y acusó a la periodista de "no respetar" a quienes "piensan distinto".

"Respeto todas posturas, pero preocupa porque sigo sosteniendo: el pañuelo celeste, los provida no están salvando una vida, están poniendo en riesgo dos vidas", se lamentó la legisladora por Chubut en diálogo con FM La Patriada. Además, insistió en que el aborto es "un derecho y sostengo que aquellos que comulgan por las dos vidas comulgan por la quita de derechos. En muchos de los casos no salvamos ninguna de las dos vidas".

"En cierta parte si preocupa que se expanda en otras candidaturas y más cuando lo militas tan fervientemente como Amalia que no respeta a los que tenemos otra opinión. Amalia y los provida no respetan nuestra opinión. Yo no soy proabortista, soy pro darle derecho a la gente. Tenemos por decidir por nuestro cuerpo", agregó

El pasado 14 de junio, González presentó un proyecto de ley en la Cámara de Senadores que propone una reparación económica para niños y adolescentes hijos de personas fallecidas producto de un aborto clandestino, que prevee la asistencia a las y los menores de edad mediante un sistema de apoyo interdisciplanario.

Ayer presentamos el proyecto de reparación para hijos e hijas de madres muertas a causa de abortos clandestinos.#LeyParaAsistiraHijxsDePersonasFallecidasxAbortoClandestino #QueSeaLey pic.twitter.com/cev7FzYbgA — Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) June 14, 2019



En las elecciones de Santa Fe, celebradas el pasado domingo, el Frente Unite por la Familia y la Vida, liderado por la mediática Amalia Granata, se quedó con el tercer puesto en la categoría de diputados provinciales y obtuvo seis bancas. En las elecciones presidenciales también habrá representación celeste, ya que la alianza "No"s llevará como precandidato a la Casa Rosada al Veterano de Guerra de Malvinas y ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión. Ese espacio, que llevará a Cynthia Hotton como postulante a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, se define como "la única coalición nacional que no incluirá candidatos abortistas en sus listas".

DR/FeL