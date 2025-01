Sergio Bergman: "Pedir la destrucción del Estado de Israel es antisemitismo, no antisionismo"

El rabino Sergio Bergman sostuvo que el galardón otorgado a Javier Milei, mencionado reiteradas veces como el “Premio Nobel Judío”, aunque es importante, no tiene la misma entidad que un Nobel en el ámbito científico. Sin embargo, resaltó que es una premiación relevante que honra la contribución al pueblo judío. “Es el premio más prestigioso que la comunidad judía internacional puede otorgar”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

El rabino Sergio Bergman fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. Había sido previamente diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 2013 y legislador porteño en 2011.

Ayer, el presidente Javier Milei fue galardonado con el “Premio Nobel judío”. Ayudanos a entender por qué este calificativo de “premio Nobel”. Estuve leyendo quiénes lo recibieron previamente. Evidentemente, son personas muchas de ellas de enorme importancia internacional, pero no del ámbito de la ciencia. ¿Por qué lo llaman así?

Creo que es importante ponerlo en contexto. También hoy es un día muy especial, referenciados también a la canción con la que me recibiste (Am Israel Jai). Estamos todos esperando que finalmente se llegue a un acuerdo para un cese del fuego, el retorno de los secuestrados en manos de Hamas en Gaza, y finalmente pasar a otra fase que es la única que puede traer una verdadera solución estructural a la geopolítica, que es la de los acuerdos, los ados y, Dios mediante, el de la paz.

En este contexto te contesto específicamente la pregunta que tiene que ver con que, desde ya, no creo que sea apropiado nominarlo como un “premio Nobel judío” o algo de esa envergadura. Sí es un premio importante, puedo decirte que es el premio más prestigioso que la comunidad judía internacional, a través de una organización no gubernamental, un fondeo filantrópico privado que apoya iniciativas y apoya referentes que han contribuido a la agenda global del pueblo judío.

Es importante mencionar que lo que se premia es una referencia y un aporte al pueblo judío y no al Estado de Israel. También cabe destacar que es el primer jefe de estado de un país que recibe este premio.

La diversidad de personas que lo recibieron van desde ámbitos como puede ser el cine, el arte, la cultura o inclusive, en la última premiación, donde yo estuve presente, en Jerusalén, se le entregó a Albert, ceo de Pfizer, por la creación de la famosa vacuna contra el covid.

Es decir, hay una gran diversidad, pero no tiene la entidad de Nobel, tiene la entidad de ser un premio muy prestigioso, que creo que corresponde valorar, pero ponerlo también en su justa proporción.

Los motivos son varios, vos los mencionaste, el más importante tiene que ver con lo que pasó el 7 de octubre en Israel, y con una posición muy clara de apoyo al Estado de Israel, en términos de no confundir la causa, para mí legítima del pueblo palestino, con lo inaceptable que es el terror de Hamas. En ese sentido, Milei se solidarizó, y públicamente, más ahora en su roadshow, como una especie de vocero rockstar global, como lo manifestó siempre, el tema que tiene que ver con la investigación de la AMIA, al encubrimiento del memorándum de Irán, y un elemento, digamos, que no tiene que ver con la agenda del pueblo judío sino con el mérito que vos siempre analizaste en tus programas: la macroeconomía de la Argentina, por la reducción de la inflación, que son observaciones que se hacen a veces desde afuera sin conocer necesariamente las implicancias internas en el país.

Hay varias estadísticas que vienen demostrando un crecimiento del antisemitismo en la Argentina. Bastante extraño, por lo menos para las personas de mi generación, que vivimos exactamente lo opuesto. ¿Te resulta verosímil esta observación? ¿Tenés alguna explicación del por qué podría haber sucedido esto en los últimos años?

Yo creo que un poco siguiendo lo que Sigmon Bauman siempre planteó respecto a la fluidez. Aquellas cosas que van sucediendo cuando nosotros lo afrontamos con un paradigma sólido, digamos, esquemas y pensamientos que interpretan la realidad. Todas nuestras teorías son ficciones que constru para amoldar la realidad, pero la realidad fluye de maneras que no siempre podemos prever ni tampoco contener nuestros paradigmas o modelos.

Lo que está pasando con la política, lo que está pasando a nivel global, con la falta de liderazgo de estadistas o de referentes que puedan fijar parámetros para estas conversaciones y esta situación, digamos, caótica, y de alguna manera también anárquica, donde lo que nosotros creemos como valores, que es el apoyo a las democracias, a las social democracias y a las repúblicas, han demostrado que son las más nobles, pero no necesariamente las más eficientes. Y las que repudiamos, que son los autoritarismos, terminan siendo eficientes, aún en sus malas intenciones, por el hecho de que no los vota nadie, se quedan 30 años, tienen los recursos, y está pasando lo que nos está pasando en todo nivel, así también como lo que está sucediendo con el fenómeno Milei.

En este vacío global de voces aparecen personajes más que estadistas. Personas que tienen, por supuesto, toda la legitimidad de sus ideas y sus opiniones. En este vacío existencial, filosófico y de visión generamos más para mí más empobrecimiento en los diálogos y en la visión hacia dónde vamos que realmente soluciones sustentables en el tiempo.

Vayamos a la primera parte, cuando vos mencionabas la próxima liberación de los rehenes. ¿Qué expectativas personales tenés de cómo se va a producir y qué va a significar a partir de eso?

Creo que hay que poner en el contexto la crisis en Medio Oriente y la guerra en Gaza, y en la región, porque en realidad son siete frentes que están abiertos, en un contexto de análisis geopolítico. La proximidad de los acuerdos llamados “los Acuerdos de Abraham”, y el último tramo, el más relevante, que era firmar la paz con Arabia Saudita, generó una reacción de lo que yo denomino el “nuevo eje del mal”, en una guerra mundial con un nuevo formato, luego del covid, que tiene que ver con las alianzas entre Rusia, China e Irán ante el vacío de respuesta de lo que nosotros llamaríamos el “mundo occidental”. Empezó con Crimea, siguió con Ucrania y termina de alguna manera con esta irrupción, donde el plan de Irán era de más largo plazo, y Hamas tomó la decisión unilateral del ataque del 7 de octubre, que generó un desequilibrio a nivel de orden, para mí, global.

Lo que está sucediendo ahora es que, en ese contexto, todos entienden que no hay más margen. La sociedad israelí y el mundo judío no pueden seguir esperando que algo tan elemental como la devolución de civiles, mujeres, más allá de las profanaciones, las violaciones y lo que sucedió con niños y ancianos, tiene que resolverse. Tienen que volver todos a sus casas en las mejores condiciones posibles, más allá del daño de los que todavía están vivos. Los cuerpos de quienes fueron asesinados, deben ser enterrados dignamente. Y por otro lado, llegar a un acuerdo para finalizar con esta guerra, dando garantías a todas las partes, pero fundamentalmente estableciendo parámetros.

Mi mayor preocupación, mi sensación, es que se terminó el waver que el pueblo judío tuvo por la Shoá, por lo que sucedió en Alemania. Antes era políticamente incorrecto ser manifiestamente antisemita, y su versión de antisionismo, que no estoy diciendo que no se puede criticar al Gobierno de Israel, pero pedir la destrucción del estado de Israel no es solo antisionismo, es antisemitismo.

Cuando se dice “del mar al río Palestina libre”, se está diciendo exterminar a los judíos y al Estado de Israel, algo que nadie pide. Nosotros, sabiendo todo el terror que nos causó Irán en Argentina, en el mundo, y en Medio Oriente, no estamos pidiendo la destrucción de Irán, sino un cambio de gobierno. El antisemitismo vuelve a casi 2000 años de historia, donde se manifiesta de manera cultural y espontánea.

Remito a un informe que hubo de la ADL, de la Liga Antidifamación, ahora Argentina, sobre el crecimiento de un 60% de manifestaciones antisemitas espontáneas. Cosa que en Argentina venimos trabajando tantos años en el diálogo, en la aceptación de nuestras diferencias y la integración con todo lo diferente que pensamos. En Argentina nunca tuvimos un problema por nuestra religión, pero tuvimos dos atentados terroristas con los mismos actores.

Quiero marcar esto: yo estoy dolido, porque los argentinos fuimos los primeros que tuvimos a estos mismos actores ejerciendo el terror: Irán, Hezbollah, la asociación con Venezuela. Todo lo que pasó en Argentina, muy temprano, 92 y 94, son los mismos actores que generan ahora, a nivel global, estas acciones de terror.

Esperemos que el terror termine, que los secuestrados retornen, que se logre un cese de fuego y que un orden más racional, que no tenemos todavía quién lo va a liderar, pueda encauzar tanto a Israel como al concierto de las naciones. Es lo único que resuelve el problema. Firmando la paz. Sin paz no tenemos futuro como humanidad.

