Berni defendió a Ishii tras su frase sobre la "falopa": "Tiene una gran capacidad de gestión"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, defendió al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, tras su polémica frase en un video en el que discute con empleados del área de salud y dice "yo después los tengo que cubrir cuando andan vendiendo falopa con las ambulancias".

"Me parece que fue una mala expresión, que no tiene nada que ver con la realidad. Fue algo que seguramente o no supo expresarse o se sacó de contexto", manifestó el funcionario provincial entrevistado por Luis Majul en su programa del canal LN+. La frase del jefe comunal será investigada por la Justicia.

En esa línea, siguió: "Lo conozco mucho al intendente Ishii. Tiene una gran experiencia en gestión en uno de los distritos más castigados y postergados de la Provincia de Buenos Aires. El esfuerzo que hace el intendente de José C Paz por mantener su distrito como lo mantiene, que no tiene un cordón industrial ni un desarrollo inmobiliario importante y donde se concentra gran parte de la pobreza de la provincia de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el intendente ha demostrado que tiene una gran capacidad de gestión".

Berni también tuvo un cruce con Majul por las reelecciones indefinidas: "Hay que respetar la voluntad de todas las personas de José C. Paz que lo han votado. Todas las veces ganó por más del 50%. Me parece que eso es faltarle el respeto a la intelectualidad y a la voluntad popular. No me gustan las reelecciones indefinidas, pero creo que no hay nada más soberano que la voluntad del pueblo. La gente no es estúpida, no come vidrio".

Otro de los que salió a defender a Ishii fue el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco: "¡Qué loco, eh! Mario tiene su manera de ser y a veces dice cosas... Yo siempre lo veo laburando y matándose para tratar de dar una respuesta a la gente. Por ahí tuvo un día en que se calentó y dijo cualquier barbaridad. No creo que sea así".

Ishii trató de frenar el escándalo: "Cortaron ese video, yo no encubro narcotraficantes"

En diálogo con el programa Tesis Política, que conduce Román Lejtman en Radio Rivadavia, Secco consideró que Ishi "está cansado, por ahí se levantó un día con bronca". "A veces nos pasa: los intendentes no podemos estar todos los días prolijitos con los modales que tenemos. A veces estamos cansados, nos calentamos por algo y saltamos, porque la presión es tremenda. La presión que hoy tenés en los municipios no es normal", agregó.

Ishii fue filmado, hace un mes, mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados de su municipio que trabajan en el sector de la Salud, y que pedía mejores condiciones laborales.

La Justicia investigará a Mario Ishii tras sus dichos sobre la "venta de falopa"

"Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes", se defendió el intendente del distrito del noroeste del conurbano, y aclaró: "Me sacaron de contexto, porque dije que cubría el área" de Salud, al dialogar con radio Mitre. Ante las repercusiones de sus dichos, Ishii explicó que "tomaron una sola parte de lo que dije con una intención maliciosa" y lamentó que "esa frase sea inadmisible".

En esa línea, pidió que "vean todo el video, no solo 40 segundos", e insistió: "Estoy cubriendo todo, digo yo, no encubriendo, sino cubriendo institucionalmente, y al no tener pruebas, mando a investigar".

ED / MC / DS