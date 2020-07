Mario Secco defendió a Ishii: "Es un gran intendente, dijo una barbaridad y nada más"

El intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Secco, se solidarizó este sábado 25 de julio con su par de José C. Paz, Mario Ishii, luego que este quedara envuelto en una grave polémica tras decir en un video en una protesta de trabajadores de la salud de su municipio "después yo tengo que cubrirlos cuando andan vendiendo falopa con las ambulancias".

"¡Qué loco, eh! Mario tiene su manera de ser y a veces dice cosas... Yo siempre lo veo laburando y matándose para tratar de dar una respuesta a la gente. Por ahí tuvo un día en que se calentó y dijo cualquier barbaridad. No creo que sea así", sostuvo entre risas el jefe comunal al escuchar el audio de su par peronista.

En diálogo con el programa Tesis Política, que conduce Román Lejtman en Radio Rivadavia, Secco consideró que Ishi "está cansado, por ahí se levantó un día con bronca". "A veces nos pasa: los intendentes no podemos estar todos los días prolijitos con los modales que tenemos. A veces estamos cansados, nos calentamos por algo y saltamos, porque la presión es tremenda. La presión que hoy tenés en los municipios no es normal", agregó.

El referente del Frente de Todos estimó que "el loco debe estar caliente, dijo una barbaridad y nada más". "Hay que entenderla de un tipo que labura todos los días. Ishii es un intendente exitoso y la gente lo quiere. Nosotros somos exitosos porque nos levantamos temprano, a las 6 estamos arriba. A veces algún compañero tiene miedo, se calienta, te dice una barbaridad y vos reaccionás mal. Mario es un tipo de laburo: se calentó y dijo cualquiera. Es calentón, habrá dicho una barbaridad y nada más. No creo que pase más de eso", insistió el mandatario de Ensenada.

"Para mí es un buen intendente. Es un momento de calentura. Tampoco lo matemos por una frase. Fue más duro lo que hizo (la ex gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal con Ensenada que la frase de Ishii. Lo importante son los resultados. Hay intendentes que tienen una pasión tremenda para gobernar", justificó Secco.

Finalmente, al ser consultado sobre si cree que actualmente hay una modalidad de venta de droga en ambulancias, el intendente respondió: "Yo no creo que eso pase en ningún municipio. Nunca vi un ambulanciero haciendo esas cosas".

Las polémicas afirmaciones del dirigente peronista se dieron en medio de una discusión que mantuvo con trabajadores municipales del área de Salud que le reclamaban cambios en las condiciones laborales: el contrapunto fue filmado por uno de ellos y se viralizó en las redes sociales.

En ese marco, Ishiii expresó: "Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo lo tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias". El histórico barón del Conurbano luego intentó aclarar sus dichos y señaló que no está "encubriendo" al narcotráfico, "sino cubriendo institucionalmente" el área de Salud del municipio ante la pandemia de coronavirus.

Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele. Espero que el gobernador actúe rápido por el bienestar de los bonaerenses. pic.twitter.com/vP7a4LkJEu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 25, 2020

La reacción opositora. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por el video de Ishii y reclamó que el gobernador bonarense Axel Kicillof "actúe rápido a través de su cuenta de Twitter, en la que agregó el video de la polémica.

"Nos costó tanto derribar los bunkers, bajar el crimen y meter a los narcos tras las rejas, que encontrarse con un intendente encubriéndolos duele", sostuvo la ex ministra de Seguridad. "Espero que el gobernador actúe rápido por el bienestar de los bonaerenses", pidió Bullrich.

B.D.N./HB