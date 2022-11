En medio de las acusaciones por un patrimonio no declarado y su defensa por operaciones en contra, Sergio Berni afirmó que seguirá siendo Ministro de Seguridad de Buenos Aires. "El día que me tenga que ir, me voy. Yo no estoy atado a nada. Así como yo no me prepuse para estar acá tampoco me propuse para seguir estando. Yo no soy Martín Guzmán, ni Axel Kicillof es Alberto Fernández", afirmó el funcionario este jueves 24 de noviembre.

Los cuestionamientos a Berni comenzaron luego de que Jorge Lanata hiciera público un informe donde se señalaba que tiene inconsistencias en sus declaraciones juradas. Allí hablaba de una mansión valuada en un millón de dólares que no había sido informada y un crecimiento patrimonial de 110% entre 2019 y 2022.

"Es una decisión que toma el gobernador. Esa decisión no la tomo yo, no es caprichosa. Es una decisión que tiene que ver con una tarea que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, con una responsabilidad y compromiso que asumí. Yo no me presenté a ningún concurso, no pedí ser ministro, sino que fueron dándose condiciones por las cuales me pidieron que colaborara en la provincia", agregó.

Axel Kicillof y Sergio Berni

Berni sostuvo que "no hay nada más complicado" que el cargo de Ministro de Seguridad bonaerense y aseveró que el puesto "es un silla eléctrica".

Berni habló de los intendentes y acusó operaciones en su contra

Sobre las acusaciones por declaraciones juradas no realizadas, manifestó en diálogo con Daniel Tognetti en Siempre es hoy por AM 530: "No es la primera vez que me denuncian por enriquecimiento ilícito, ya pasé por esta situación. ​Fui auditado por un juez y por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia. Después de llevar y traer papeles nadie fijo 'fue sobreseído de enriquecimiento ilícito y de todas las acusaciones".

"Este caso va a ser lo mismo. Es parte del juego y lo entendemos como tal. Empezó la campaña electoral, una campaña donde no se discuten ideas ni proyectos y lo que se trata es de hacerle daño al adversario".

Nuevamente, se refirió a una operación política en su contra que busca desplazarlo del cargo y aseguró que no conoce a ningún intendente que públicamente se haya manifestado en su contra. "La política opera así, en las tinieblas, haciendo operaciones y difamando", expresó.

Noticia en desarrollo...