Para la Coalición Cívica, Cambiemos no se rompe después de octubre

Las internas en el Gobierno quedaron a un lado detrás del discurso oficial reiterado hoy por todos los funcionarios del Gabinete nacional (y otros aliados a Cambiemos). "Se puede dar vuelta la elección" fue el rezo de la mayoría de dirigentes políticos y referentes en la Marcha del Millón. Esa es también la imagen de confianza que los armadores de la estrategia electoral del oficialsimo definieron para llegar hasta el 27 de octubre.

En esa misma línea está la Coalición Cívica (CC). En medio de la multitudinaria convocatoria, PERFIL dialogó con el presidente de la CC y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Maximiliano Ferraro, y la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la CC-ARI en la Ciudad, Paula Oliveto Lago, quienes coincidieron en las chances de revertir el golpe sufrido en las PASO.

"La elección del 27 de octubre no está definida. Estamos en condiciones de poder darla vuelta", resaltó Ferraro. Oliveto coincidió: "Siempre es posible dar vuelta una elección". "Todavía falta, la gente está pensando en su voto y nosotros estamos militando mucho para que así sea", explicó la legisladora.

Las declaraciones de Oliveto tienen sustento real. Desde las elecciones primarias, funcionarios del Poder Ejecutivo y los principales legisladores comenzaron a recorrer el país en caravanas, lo que generó postales más cercanas a la política tradicional que a la vieja forma de Cambiemos.

"Marchamos por la República, por las libertades individuales, por la libertad de expresión", resumió Ferraro. Entre ellos estaría la diputada Elisa Carrió, fundadora de la CC, aunque las cámaras de TV no mostraron imágenes de la legisladora entre la multitud. "Carrió va a venir pero no va a estar en el escenario, se va a mezclar entre la gente", había adelantado Oliveto.



¿Y si pierden? Pese al optimismo del oficialismo, son varios los que se preguntan qué pasará con la coalición de Gobierno en caso de que el Frente de Todos reitere su liderazgo en las urnas. Frente a esa hipótesis, Ferraro descartó cualquier fisura: "Tenemos el deber de seguir unidos en Juntos por el Cambio". "No veo ninguna posibilidad de ruptura, el futuro no se construye volviendo al pasado", concluyó, ante las cámaras de PERFIL.

AS