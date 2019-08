Sobreseen al senador Marino por presunto acoso sexual y su denunciante habla de un "Estado mafioso"

por Diamela Rodríguez

El senador de la UCR Juan Carlos Marino fue sobreseído por la Justicia en la causa que se lo investiga por presunto abuso sexual, a raíz de la denuncia de la empleada legislativa Claudia Guebel. Si bien la jueza a cargo tomó la decisión por la falta de "elementos de prueba", en diálogo con PERFIL, la denunciante aclaró que nunca se hicieron las pericias correspondientes al teléfono y tampoco llamaron a la mayoría de los testigos propuestos.

El fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti se conoció este miércoles 14 de agosto cuando sobreseyó al senador "a partir del minucioso examen practicado sobre los elementos de prueba recolectados, habré de concluir que no se corrobora la hipótesis delictiva denunciada". Además, tomó la misma medida con dos asesores que también estaban imputados, Juan Carlos Amarilla y Carlos Fiorda.

En su resolución, Capuchetti advirtió que "los testimonios no lograron evidenciar la existencia del hecho denunciado; más todo lo contrario, brindaron un panorama totalmente distinto al señalado por Guebel", y agregó: "La totalidad de los declarantes que se desempeñan en el despacho de Marino han negado la existencia de un contexto de acoso u hostigamiento".

La denuncia fue presentada en diciembre del año pasado y recayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Ariel Lijo, y en la que la investigación quedó a cargo del fiscal Federico Delgado. Allí, Guebel realtó que "la primera vez que me presenté en el despacho de Marino, me hizo pasar a su oficina donde se encontraban varias asistentes que al notar mi presencia automáticamente salieron del despacho. Una vez que nos encontramos solos directamente me toco los pechos, y me preguntó cuándo ibamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos".

Anoticiada del sobreseimiento, en diálogo con PERFIL, Guebel aseguró que "no estoy sorprendida sino que estoy defraudada por la Justicia, por el tratmiento que se le da a la violencia de género". En total, son seis los testigos que presentó, entre ellas mujeres que denuncian haber sido violadas por el senador en La Pampa, provincia de origen del legislador, pero nunca fueron llamadas a declarar.

En ese sentido, esta tarde presentará con su abogado la apelación y pedirá el corrimiento de la jueza de la causa "por arbitrariedad manifiesta" y para "saber cómo logró el cargo". "Me da la sensación que es un fallo muy rápido, para irse prolijos a fin de un mandato, limpiar la imagen a costa de vilencia de género", insistió a este medio.

Otra de las decisiones que tomó la jueza Capuchetti fue cesar con la custodia policial domiciliaria que se había asignado a la denunciante y, sin embargo, Guebel aclaró que fue ella quien pidió esa medida porque "están haciendo inteligencia" y nunca confió en los efectivos que se designaron. "Estoy anonadada por las reglas de una caso como este. El mensaje es claro: a los poderosos no se los investiga. Es un Estado mafioso", concluyó.

DR