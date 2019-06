Soterramiento del Sarmiento: se firmó el acuerdo con Brasil para recibir información del Lava Jato

por Cecilia Devanna

La justicia argentina firmó hoy una acuerdo con Brasil, para recibir información recabada allí en el marco del “Lava Jato”, la mayor causa de corrupción de ese país. El paso, de enorme trascendencia para la investigación, fue dado por el fiscal federal Franco Picardi, quien firmó el acuerdo de compromiso bilateral entre su fiscalía y el Ministerio Público Federal del país vecino para recibir la información de vinculada a las maniobras investigadas en la causa del soterramiento del tren Sarmiento, uno de los tres expedientes que involucran a la brasileña Odebrecht en argentina.

Los términos del acuerdo habían sido homologados por el procurador general interino, Eduardo Casal, en agosto del 2018. En tanto que la firma del "compromiso bilateral" se concretó luego de que la Cámara Federal porteña confirmara la validez del acuerdo al que arribó Picardi con el Ministerio Público Federal de Brasil.

La firma concretada hoy es clave para el avance de la investigación, en la que en abril pasado el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó al ex ministro Julio De Vido, los ex secretarios Roberto Baratta y José López, los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros. Al tiempo que dictó la falta de mérito para Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, y ex dueño de Iecsa, constructora que participó de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que formó parte del proyecto para el soterramiento del Sarmiento. La falta de mérito también alcanzó entre otros al lobbysta Jorge “Corcho” Rodríguez.

La incorporación formal de las pruebas, documentos e informaciones a la que se llegará a través de acuerdo incluirá declaraciones de diversos ejecutivos de las firmas Odebrecht y Braskem, que en calidad de colaboradores y renunciando a su derecho de no incriminación, se presentaron ante las autoridades judiciales brasileñas y aportaron detalles acerca de las estructuras criminales desarrolladas a nivel regional por las empresas involucradas para la adjudicación irregular de contratos multimillonarios de obra pública, se explicó a través del sitio Fiscales, dependiente de la Procuración.

Para llegar al acuerdo debieron sortearse decenas de barreras legales por las diferencias entre las legislaciones argentinas y las brasileñas. La colaboración estaba frenada y no se llegaba a un acuerdo con las autoridades judiciales del país vecino. En ese contexto, Casal, constituyó una mesa de trabajo interinstitucional bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación Institucional, a cargo de Juan Manuel Olima Espel. Fue con el objetivo de alcanzar la articulación de un convenio que fuera acorde a ambas legislaciones procesales, y para que el contenido de las pruebas remitidas pueda ser válido y eficazmente utilizado por los fiscales en el marco de las investigaciones en curso de este país.

Los expedientes Odebrecht en Argentina:

En el país tramitan tres expedientes que involucran a la compañía brasileña. Uno por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, otro por gasoductos y el tercero, por dos plantas potabilizadoras de AYSA.

Este último tramita en el juzgado el de Sebastián Casanello, por las plantas de Paraná de las Palmas y del Bicentenario. Y se trata del único de los expedientes en el que hasta ahora entre los procesados hay tanto ex funcionarios como empresarios de la talla de Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner.

