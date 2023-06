"Todo este ruido no me gusta": Melconian afirmó que la interna de JxC influye "mucho" en la economía

Carlos Melconian, el economista que pronosticó una transición "negra" en octubre de este año, aseguró este martes 6 de junio que las internas de Juntos por el Cambio repercuten y generan "mucho ruido" en el escenario económico. También reconoció que "le preocuparía" que las discrepancias se sigan profundizando en el inicio del próximo mandato, una circunstancia que daría lugar a un complejo escenario que "pone a menos 100 la posibilidad de bajar la inflación", según alertó.

"Todo este ruido no me gusta, pero lo acepto, porque se supone que se van a putear, a carajear, a tirar con todo y después se tienen que encolumnar detrás de lo mismo", expresó el presidente de IERAL en diálogo con TN, en el contexto del programa Somos buenos.

Carlos Melconian. Foto: MARCELO DUBINI

Cuando el periodista Nicolás Wiñazki indagó "cuánto ruido" generan las internas del PRO en la economía, la respuesta de Melconian fue tajante: "Mucho".

"Al comienzo de un nuevo mandato me preocuparía, pero ahora estamos en la puerta de una PASO", matizó el economista. "Entonces hoy me preocupa menos. La continuidad y no solución de esto me preocupa más", advirtió.

"Espero que cuando haya que hacer un cambio de régimen drástico, las cosas estén encaminadas. Hay que sacar a la economía de los vaivenes de la política. Hay que hacerlo", explicó.

Para bajar la inflación, se necesita un "gobierno encolumnado y decidido", aseguró Melconian

Implícitamente, Melconian anticipó que la fortaleza del próximo Gobierno será indispensable para afrontar "los desafíos" en materia económica. Por este motivo, el ex presidente del Banco Nación se mostró preocupado por la vehemencia de las internas entre los referentes de la oposición, diferencias que desde su óptica disminuyen la posibilidad de trazar una plan 'efectivo' para contrarrestar la inflación.

"Los desafíos que tiene la Argentina necesitan de un Gobierno encolumnado y decidido", reflexionó Melconian en la pantalla de TN.

Foto: NA

"Este escenario pone a menos 100 la posibilidad de bajar la inflación", observó a propósito de las internas latentes del arco opositor.

"Bajar la inflación va a ser un alivio, le va a doler a la especulación. Aunque requiera de un esfuerzo inicial, si existe un mandato detrás de eso, si existe la vocación y la convicción, y si existe el esfuerzo con horizonte entonces tiene sentido", manifestó el economista con una visión más alentadora.

CA/ED