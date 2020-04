Tras el fallo de la Corte, Cristina avanza con las sesiones online para el Senado

por Rosario Ayerdi

El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a tratar el pedido de Cristina Kirchner para que defina si es constitucional sesionar de manera virtual no cambia los planes de la vicepresidenta, que avanzará de todos modos con sesiones online en medio de la pandemia de coronavirus para debatir el impuesto a la riqueza, la baja de la carga tributaria a pymes y la derogación del artículo del impuesto a las ganancias por el cual grandes empresas en sus balances aplican el ajuste por inflación. El Frente de Todos también quiere incluir la eximición de impuestos a la compra de insumos médicos y a la posibilidad de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la salud.

“Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin... Saludos a todos y todas”, tuiteó ayer a la mañana CFK. Sin embargo, desde la oposición se espera que cuestionen esa interpretación y pidan cambiar el reglamento.

En el entorno de la vicepresidenta dicen que no habrá sesiones en clubes, gimnasios ni el en Centro Cultural Kirchner, tal como lo propusieron distintos legisladores (incluso propios). “Eso garantiza la distancia social de los diputados y senadores pero armar una sesión así implica la movilidad de muchos trabajadores para que todo funcione, para ellos no hay distancia social en este caso”, dicen en el bloque oficialista.

Virtuales. “Desde el Congreso no le pedimos permiso a la Corte ni a nadie, el objetivo de la presentación era tener resguardo ante los posibles (y previsibles) planteos y pronunciamientos de inconstitucionalidad sobre el tema”, detallaron cerca de la ex presidenta.

El Frente de Todos no solo quiere tratar en las próximas semanas el impuesto a la riqueza que por estas horas terminan de delinear los diputados del oficialismo encabezados por Máximo Kirchner y Carlos Heller. También buscarán debatir una baja a la carga tributaria de las pymes y la derogación de un artículo votado con el proyecto del impuesto a las ganancias que les permite a grandes empresas hacer sus balances con ajuste por inflación.

“Estamos listos para debatir y sesionar con estos proyectos mientras la oposición discute mediáticamente si por videoconferencia, si por Zoom o en un gimnasio”, analizaron desde el Frente de Todos. Si avanzan las sesiones en medio del coronavirus, también buscarán tratar otras leyes vinculadas a paliar la crisis del coronavirus como eximir de ganancias a los trabajadores de la Salud.

Fallo en contra. La Corte Suprema rechazó el viernes el pedido de la vicepresidencia que buscaba que el máximo tribunal se expidiera sobre la validez de las sesiones online en el Senado. Esta decisión fue por unanimidad de los cinco integrantes. Pero la mayoría integrada por Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti resolvió que la Cámara alta tiene las atribuciones para interpretar su propio reglamento, por lo que ahora se trasladará al pleno del cuerpo si es necesario reformar las reglas para poder avanzar con sesiones por teleconferencia.

“La Corte dijo lo que nosotros queríamos, no dicen que las sesiones virtuales son ilegales. Lo que quería Cristina es que no haya presentaciones posteriores para decir que la metodología en la que se votarán proyectos claves sea declarada constitucional”, dicen en el entorno de Cristina Kirchner sobre el fallo del máximo tribunal que decidió no tratar su pedido. Y agregan: “La realidad es que tres jueces votaron a favor de nuestro planteo y otros dos lo rechazaron, justo los dos que fueron designados por Mauricio Macri, los jueces que quisieron meter por DNU”.