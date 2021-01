Tras idas y vueltas, Boudou seguirá gozando de prisión domiciliaria al menos hasta febrero

Esta semana, a más de un mes y medio de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firme la condena de Amado Boudou en el caso Ciccone, se conoció que, al menos hasta que termine la feria de verano, el ex vicepresidente no volverá al penal de Ezeiza.

Así lo resolvió el juez federal Daniel Obligado, a cargo de la ejecución de la condena del ex vicepresidente, que en 2018 fue condenado a cinco años y diez meses de prisión. Esa condena está firme desde el 3 de diciembre pasado, cuando el máximo tribunal rechazó todos los recursos presentados por su defensa, pero Obligado recién resolvió devolverlo a prisión 27 días después. Es decir, el 30 de diciembre, a horas de iniciar la feria de verano.

En aquella resolución hizo una salvedad que significó una señal a favor del ex funcionario y que, de momento, le permite ganar tiempo en domiciliaria.

Boudou goza de ese beneficio desde abril del año pasado, en el marco de la pandemia de covid-19, también por decisión de Obligado. En aquel momento, al dejar la cárcel, Boudou fue a un loft en un moderno complejo en Barracas, pero en el último tiempo sus días pasan en un importante chalet con pileta y quincho en Avellaneda.

Boudou es considerado por el kirchnerismo como un “preso político” y desde que se conoció la decisión del máximo tribunal hubo hasta solicitadas de apoyo por parte de distintos referentes del movimiento así como de artistas afines, entre otros.

Mientras que en abril ordenó la domiciliaria de Boudou, el 30 de diciembre pasado Obligado revocó ese beneficio, tras lo sucedido con la Corte, pero con la salvedad de que eso se concretara cuando su decisión quedara firme por un tribunal superior. Los abogados de Boudou apelaron la decisión que devolvía a Boudou a Ezeiza. Pero para llegar a Casación, esa apelación debe ser definida por Obligado, quien en las últimas horas resolvió no habilitar la feria argumentando que la defensa no lo había solicitado. Algo obvio en un contexto adverso para el ex funcionario, donde la clave es ganar tiempo.

Fue condenado

en 2018 por la

compra de la

firma calcográfica

Ciccone

“No habiendo solicitado expresamente la defensa a cargo de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort la habilitación de feria para dar trámite al recurso de casación interpuesto en representación de Boudou, téngase presente el mismo para su oportunidad y estése a los términos de la resolución del pasado 30 de diciembre”, sostuvo Obligado en su escrito. Con lo que la decisión pasó a tratarse en febrero próximo.

En abril se conoció el beneficio del arresto domiciliario para Boudou. Entonces, Obligado tuvo en consideración el contexto de covid-19, que el ex funcionario tenía dos hijos pequeños y la falta de firmeza de la condena impuesta a Boudou en el marco del caso Ciccone. Este último punto cambió en diciembre pasado con la decisión del máximo tribunal.

Boudou fue condenado en 2018 luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 lo encontrara responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la compra de la empresa calcográfica Ciccone, a través de la firma The Old Fund. Junto a él, también fueron condenados otros cinco acusados, entre ellos Nicolás Ciccone, José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, arrepentido en el caso.

En febrero de 2019, la condena fue confirmada por la Cámara de Casación Federal y se ordenó la inmediata detención de Boudou, quien ya había estado preso en el marco de otra causa en su contra.