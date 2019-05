Tras idas y vueltas, ordenan peritar los libros de los Macri

por Emilia Delfino

Tras meses de idas y vueltas, apelaciones a la Corte Suprema, marchas y contramarchas, la jueza del caso Correo Argentino SA finalmente ordenó que se realice un peritaje sobre los libros contables de Sideco y Socma, empresas emblema de la familia del presidente Mauricio Macri. Así consta en los escritos a los que accedió PERFIL.

Este análisis permitirá a la Justicia acceder a los movimientos y decisiones financieras y societarias de las principales compañías del holding de los Macri. La pericia es parte de una investigación que se centra en determinar si los administradores de Correo Argentino SA utilizaron el dinero destinado a pagar sus deudas con el Estado y otros acreedores para otros fines, de acuerdo a las denuncias presentadas por la fiscal general Gabriela Boquin.

Los libros contables de Socma y Sideco podrían probar si los administradores de Correo, que responden a la familia presidencial, desviaron presuntamente fondos de la empresa simulando pagos por supuestos servicios ficticios de otras compañías del holding, consultoras, abogados y empresas de publicidad que trabajaban para Franco Macri. Las pruebas surgen del análisis de algunos libros contables de Correo.

Desde hace 18 años, Correo está en concurso de acreedores y debe millones al Estado, entre otros. Desde entonces, no tuvo actividad comercial pero gastó parte de sus fondos controlados para pagos sospechosos, según la fiscal, que no concuerdan con su situación.

El abogado de las compañías de la familia Macri sostiene que “la empresa no ha producido vaciamiento, solo ha utilizado sus propios recursos para costear sus gastos, y lo ha hecho con autorización judicial”. De hecho, es la jueza Marta Cirulli quien autorizó esos gastos, de acuerdo al expediente.

Todo venía desarrollándose a favor de Correo pero hubo cambios de último momento. A mediados de mayo, la magistrada Cirulli firmó un escrito en el que sostenía que no había elementos nuevos en la causa para iniciar una investigación por presunto vaciamiento de la empresa Correo Argentino SA ni para ordenar una pericia contable de los libros de Sideco y Socma, como informó este medio.

Debido a esa decisión, esta semana la fiscal general Gabriela Boquin denunció a la magistrada ante la Cámara Comercial por “grave desobediencia”. Se basa en que Cirulli tenía desde abril una orden de este tribunal superior para comenzar la investigación por presunto vaciamiento y ordenar la realización de la pericia.

Sorpresivamente, el jueves último, Cirulli ordenó remitir el material al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Sin embargo, no envió los puntos de pericia para orientar el trabajo de los peritos, según su escrito, por lo que el estudio seguirá demorándose, aunque se haría. PERFIL intentó comunicarse, una vez más, con ella pero no obtuvo respuesta.