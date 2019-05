por Gabriel Ziblat

Radicales y macristas están aguardando que termine la Convención de la UCR en Parque Norte para poner primera y acelerar las negociaciones que se vienen: buscar si es posible ampliar Cambiemos pero sobre todo definir quién será el compañero de fórmula de Mauricio Macri. En definitiva, algunos radicales también llevarán a la mesa la discusión sobre si el Presidente es el candidato más competitivo.

¿Habrá lugar para sorpresas? Eso es lo que muchos, puertas adentro de Cambiemos, están reclamando y esperando. Que hasta el 22 de junio, cuando se presentan las candidaturas, haya un anuncio que genere impacto y le dé impulso a la fórmula presidencial. Si no hay Plan V, por lo menos que la definición del compañero de Macri dé una señal de fuerza.

“Después de la Convención tenemos que discutir el esquema táctico electoral, porque están todos llenos de miedos y no solo en el radicalismo”, explica una alta fuente de la UCR.

Para acelerar, de todas formas, deberán mirar también qué hacen las otras fuerzas. El futuro de un tercer espacio con peso electoral es seguido con atención para definir.

Si se ratifica la candidatura de Macri, la discusión estará puesta en su vice. “Hay que ver si prima la idea de lealtad o de acuerdos políticos”, explican desde la Jefatura de Gabinete sobre la definición del compañero de fórmula. Si gana la lógica de lealtad, tanto Gabriela Michetti como Carolina Stanley resuenan como nombres posibles para acompañar a Macri. En cambio, si la elección se toma considerando los acuerdos políticos es donde crecen las chances de Lousteau.

El gran interrogante es si el ex ministro de Economía y ex embajador en Estados Unidos quiere. “Yo lo veo más afuera”, asegura un dirigente de la mesa de Cambiemos. Hasta ahora Lousteau no viene dando señales. Desde la presentación de su libro bajó el perfil y la exposición. Y lo que le venía reclamando a Macri en las sucesivas reuniones privadas que mantuvieron es una apertura de su gobierno.

Alfredo Cornejo rechaza la idea ante cualquiera que se lo pregunta. En la Rosada tampoco lo consideran, menos después de las últimas declaraciones. Ernesto Sanz es el nombre que convence a muchos, pero el mendocino viene repitiendo que está cómodo con el estilo de vida que eligió al alejarse de los primeros planos de la política.

En Cambiemos hay quienes incluso consideran que ese lugar podría quedar para un peronista, como Juan Manuel Urtubey o Miguel Pichetto, aunque reconocen que esa jugada es muy lejana, sobre todo porque los peronistas no están dando señales de querer integrarse a Cambiemos.

De todas formas, mañana la Convención radical que se reunirá en Parque Norte se encamina a votar un documento que ratifique la pertenencia de la Unión Cívica Radical a Cambiemos, pero procurando su ampliación (ver aparte).

En el macrismo (y también en la Coalición Cívica) están esperando que pase la Convención para avanzar en las negociaciones.

La posibilidad de ampliar el espacio estará en agenda. Macri viene mostrando señales de acercamiento al peronismo alternativo, siempre bajo el paraguas de los acuerdos básicos. ¿Habrá algo más cocinándose? Por lo menos, en la Rosada, esperan que sirvan para allanar el camino a una ‘alianza del ballottage’ que dé señales de fortaleza. Y lo otro que se preguntan: ¿qué dirá Carrió?