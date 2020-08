Luis Brandoni convoca a la marcha del 17A para “defender la libertad”

Una nueva marcha convocada por sectores vinculados a Juntos por el Cambio y críticos de la gestión del gobierno de Alberto Fernández fue convocada por las redes sociales para el próximo 17 de agosto (#17A).

Bajo la consigna "No nos van callar" y en "Defensa de la libertad" la convocatoria fue planificada para realizarse el día que se cumple un nuevo aniversario de la muerte del General José de San Martín, en una polémica comparación entre l libertador de América y las consignas que proponen los organizadores.

Entre los convocantes se encuentra el actor Luis Brandoni, histórico militante radical y feroz crítico del kircherismo y que siempre aparece invitando a estas manifestaciones.

Pero no solo Luis Brandoni, se cargó al hombro la convocatoria. El bailarin Maximiliano Guerra, se sumó a la marcha con un posteo en su twitter donde dice: "Para honrar al Padre de la Patria, sin banderas políticas, solo Argentinas. Defendamos la República la Libertad y la Democracia. No, al avasallamiento! Si,a la división de poderes! “Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido menos no defenderla” Jose de San Martín".

Pero además posteo un banner con una serie de consejos para aquellos que decidan participar de la marcha.

#17A Para honrar al Padre de la Patria, sin banderas políticas, solo Argentinas. Defendamos la República la Libertad y la Democracia. No, al avasallamiento! Si,a la división de poderes! “Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido menos no defenderla” Jose de San Martín pic.twitter.com/TiRvxMirTF — Maximiliano Guerra (@maximilianoguer) August 10, 2020

FeL