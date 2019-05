Un reconocido dirigente del fútbol habló de candidaturas en la Rosada

por Ezequiel Spillman

Con perfil bajo, y de manera sorpresiva, el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, visitó ayer por la tarde la Casa Rosada. Ingresó cerca de las 17 por la explanada y se retiró una hora después. Se trató de una visita fugaz: estuvo en la planta baja de Balcarce 50 y dialogó con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Distendidos, hablaron de la situación general del país. Pero las elecciones se colaron en la charla. Lammens está analizando competir en la Ciudad contra el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El tema estuvo en la charla, según pudo saber PERFIL.

El presidente de San Lorenzo está siendo tentado por un sector del PJ porteño para que se sume a una gran interna progresista pero, al igual que Marcelo Tinelli (con quien mejoró el vínculo en estos meses luego de un distanciamiento), duda si largarse a la arena política de manera abierta como candidato a jefe comunal.

Por ello, no busca sumarse a Cambiemos, a pesar de que años atrás tuvo varias invitaciones para sumarse al frente oficialista. También hubo espacio para hablar de fútbol: Frigerio es fanático de River Plate y San Lorenzo no pasa por su mejor momento futbolístico. De la reunión también participó un amigo personal de Lammens, el jefe de Gabinete de Frigerio, Mauricio Colello, con quien comparte asados desde hace varios años ya.

Lammens y Frigerio charlaron en la Casa Rosada.

La política suele recurrir a figuras públicas del fútbol y el espectáculo para poner en una boleta electoral. Y es que la popularidad ayuda a traccionar votos en la mayoría de los casos. Daniel Scioli, Carlos Mac Allister, Palito Ortega, son algunos de los nombres que transitaron por la política en las últimas décadas. Por supuesto que no es un fenómeno local. Pasa en el mundo.

Pero los intentos tanto de Tinelli como de Lammens de entrar en la política y ser candidatos hasta ahora no fueron eficaces. En parte porque la política es compleja. Muchas veces la imagen no alcanza y los códigos no son los mismos.

E.S./M.C.