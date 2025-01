Un pedido desde Argentina para que se libere al gendarme

Edmundo González Urrutia dio una breve conferencia de prensa en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, en la que repartió elogios a las autoridades argentinas y pidió que el oficialismo de su país libere al efectivo de seguridad que se encuentra privado de su libertad. Todo en el marco de una agenda que incluye a Uruguay, Panamá y República Dominicana.

El referente opositor venezolano, que se autoproclama presidente electo, habló de sus intenciones de estar en Caracas el próximo 10 de enero para “tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos”. “Hoy me siento más que nunca más cerca de cumplirlo”, sostuvo el hombre que desafió a Maduro, en compañía de Patricia Bullrich y Gerardo Werthein.

“Yo no voy a develar más de lo que ya he dicho: que mi intención es ir a Venezuela simplemente a tomar posesión del mandato que me dieron los venezolanos con más de 7 millones de votos para ejercer la presidencia. No puedo adelantar nada porque las circunstancias hoy en día son muy complicadas”, comentó sobre su futuro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Acto seguido, habló de lo que significó su encuentro con el líder libertario: “Escuchamos las observaciones de Milei sobre cómo pudo él manejar la economía argentina y cómo podría ayudarnos a los venezolanos. Agradezco mucho el reconocimiento que Milei me hizo como presidente electo de Venezuela”, aseguró.

En referencia al caso de Nahuel Gallo, quien fue detenido por el régimen de Maduro hace casi un mes, y hasta el momento solo hubo difusión de imágenes en las que aparece caminando en un campo vestido de azul, Urrutia exigió su “libertad inmediata”: “Clamamos por la libertad del gendarme argentino detenido y la de todos los presos políticos y civiles en Venezuela”, comentó.

Por último, habló de la cantidad de venezolanos que se acercaron a Balcarce 50 a saludarlo y elogió al Presidente por las palabras que le brindó: “Estoy muy emocionado por la receptividad de los venezolanos, muy numerosa. Agradezco ese reconocimiento del presidente Milei hacia mi persona”.

El cara a cara del dirigente generó repercusiones inmediatas por parte de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que se expresó a través de Marc Stanley, el embajador. “Fue una visita muy importante, y estoy orgulloso del apoyo de Argentina a la democracia y al Estado de derecho. El pueblo de Venezuela habló en unas elecciones libres y abiertas, y eligió a Edmundo González y él debe prestar juramento como presidente de Venezuela. Estoy orgulloso de mi país y estoy orgulloso de Argentina por haber respaldado la voluntad del pueblo.

En relación con los próximos pasos del venezolano, su intención es generar presión por parte de la comunidad internacional para que se lo reconozca como la máxima autoridad de su país y asumir el mando el 10 de enero. Luego de visitar, el sábado, Argentina y Uruguay, estará en Panamá y República Dominicana. Tomará contacto con las máximas autoridades de esos países, todos totalmente refractarios a la gestión de Maduro y que mantuvieron tensiones diplomáticas en los últimos meses con Venezuela.