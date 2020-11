Vacuna rusa: Argentina recibirá 10 millones de dosis en diciembre y 15 en enero

El presidente Alberto Fernández confirmó que Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus y también adelantó que él mismo se la aplicará. En diálogo con la agencia rusa Sputnik, Fernández confirmó la información que adelantó la periodista de PERFIL, Rosario Ayerdi, en exclusiva: "Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis -que requiere la vacuna-, las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", detalló este 2 de noviembre el jefe de Estado.

Además, contó que él tiene dos dosis pero que no le parece justo aplicársela ahora, cuando los argentinos todavía no tienen acceso. Pero dijo que lo hará cuando lleguen todas las vacunas. Con estas 25 millones de dosis, se podrían vacunar a más de la mitad de la población argentina.

Fernández le dijo a la agencia rusa Sputnik: "Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo".

Los detalles del viaje secreto de Carla Vizzotti y otros funcionarios de Salud a Rusia

Fernández afirmó además cómo fue el viaje a Moscú de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti: "A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar; entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", explicó Fernández.

El viaje de funcionarios a Moscú se dio en el marco de la búsqueda de la vacuna y también para conocer los resultados de la vacuna Sputnik V que renovó el optimismo del Gobierno sobre la llegada de la cura del Covid -19 a la Argentina.

Cómo será la vacunación contra el Covid en la provincia de Buenos Aires

Por parte de la provincia de Buenos Aires fue Raquel Méndez especialista en medicamentos que asesora al ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán. El gobierno de Axel Kicillof ya avanzó en un relevamiento cuantitativo sobre la “población a vacunar”. Según estos datos, la población prioritaria a vacunar que llega a seis millones de personas: esto incluye, personal de salud, mayores de 60, mayores de 18 con factores de riesgo, policías y docentes.

