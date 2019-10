Vidal: "El endeudamiento fue aprobado por el Frente de Todos en la Legislatura"

María Eugenia Vidal afirmó que la deuda de su gestión en la Provincia de Buenos Aires es “similar” a que dejó su antecesor, Daniel Scioli, aunque “con obras que se ven”, en respuesta a su contrincante electoral, Axel Kicillof, quien dijo este domingo en que estiman un faltante de caja para el cierre de este año de entre 50 mil y 80 mil millones de pesos. "El endeudamiento fue aprobado por el Frente de Todos en la Legislatura", recordó.

La gobernadora bonaerense, que aspira a la reelección, aseguró en una entrevista televisiva: "Dije muy claro, el primer día, que había recibido una provincia quebrada, tan quebrada que no podía pagar los sueldos". Vidal agregó que "esa provincia, en estos 4 años, bajó impuestos; la deuda que deja es similar a la que dejó el gobierno anterior, sólo que se ve en las obras, y en cada lugar se puede ver dónde está la plata; bajamos impuestos; las deudas son de niveles similares y pagamos los sueldos todos los meses".

"Bajamos el gasto del Poder Legislativo, y todo esto lo hicimos en conjunto porque la deuda y los impuestos se definen en el Poder Legislativo, y siempre se hizo con representantes del Frente de Todos, a lo largo de todos estos años y con consenso", explicó la gobernadora, quien agregó que el déficit de la gestión de Scioli estuvo en torno a los "11 mil millones de dólares cuando se fue", y comparó que la actual deuda “está en alrededor de los 12 mil millones, y está incluso en obras que se van a terminar durante el próximo mandato".

"Hay 50 ciudades en la provincia que no se inundan más, y no sólo no se inundan más sino que van a recuperar hectáreas productivas", afirmó Vidal al ser entrevistada por Luis Majul en La Cornisa (América TV).

Más temprano, el candidato kirchnerista había criticado el estado de la caja bonaerense: "La provincia produce el 40% del PBI, pero recibe el 23% vía coparticipación". Y agregó: "Está a la vista la situación que dejan en Buenos Aires con los indicadores de vulnerabilidad social y pobreza con un aumento sideral, un desempleo que creció a valores altísimos, al igual que la inflación y el cierre de empresas".

Kicillof también tildó de "errática" la campaña electoral del oficialismo nacional y bonaerense, y afirmó que, en caso de haber un cambio de gobierno, no habrá "mejora inmediata por la gravedad de la situación, pero se va a notar rápidamente un cambio de aire".

D.S.