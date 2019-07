Vidal: "Si Axel Kicillof es elegido voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien"

María Eugenia Vidal prometió este martes que si su “adversario” peronista Axel Kicillof triunfa en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires en octubre, hará todo lo que esté a su "alcance" para que le "vaya bien", porque de ese modo, dijo, "les va bien a los bonaerenses". "Si Axel Kicillof es elegido voy a hacer todo lo posible para que le vaya bien, porque si le va bien a él, les va bien a los bonaerenses", dijo sobre el precandidato a la gobernación por el Frente de Todos.

"Si al día siguiente no soy gobernadora, no voy a tener la responsabilidad institucional a partir del 10 de diciembre, pero lo que no voy a perder es mi compromiso con los bonaerenses", aseguró Vidal. "Tendré que hacer una autocrítica si no me eligen los bonaerenses (...) Pero sé que volviendo atrás no hay nada bueno", agregó refiriéndose a un posible cambio de gobierno a manos del exministro de Economía de Cristina Kirchner.

Kicillof acusa a Vidal de "no hacer nada para detener la debacle productiva"

Analizando la situación económica de la provincia, la gobernadora dijo en la entrevista con el canal LN+ ser “consciente de las dificultades que han tenido las pymes y los comercios” y expresó que comprende que “es difícil para algunos argentinos llegar a fin de mes por el impacto de la inflación”. "En la Provincia viene la etapa de la producción, viene la etapa de producir, trabajar y generar más trabajo, no pensando en un trabajo en el corto plazo sino en un trabajo de futuro, cuando ponemos robótica y programación en escuelas y jardines públicos de la provincia estamos pensando en nuestros hijos", agregó.

Al ser consultada sobre los dichos de la expresidenta Kirchner, que el sábado pasado comparó la situación argentina actual con la feroz crísis económica que atraviesa Venezuela, Vidal dijo: "Creo que las mejores respuestas se la dieron los venezolanos que viven hoy en la Argentina y que tuvieron que irse con dolor de su país porque hacían 12 horas de cola para obtener un alimento”. “No son situaciones comparables porque hoy Venezuela vive una dictadura”, aseguró.

D.S.