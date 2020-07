"Cortale la palabra": Cristina Kirchner volvió a silenciar a un senador en pleno debate

Cristina Fernández de Kirchner volvió a silenciar a un senador de la oposición, esta vez a Esteban Bullrich, en plena sesión del Senado que preside. Ocurrió este jueves durante el debate del proyecto de ley de reestructuración de la deuda bajo legislación argentina, que finalmente fue aprobado. "Me siento mal", diría el senador en una entrevista, que acusó a la vicepresidenta de haber "silenciado" a sus 4 millones de votantes bonaerenses.

El nuevo altercado ocurrió casi en el cierre del debate, cuando Bullrich tomó la palabra para responder al senador oficialista José Mayans, quien cuestionó al senador Bullrich por su rol como ex presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y lanzó una crítica a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Bullrich pidió para palabra a la vicepresidenta, según explicó, "porque fui mencionado específicamente por el presidente de la bancada oficialista, acusándome de que cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto no tuve diálogo ni era republicano". "Montón de acusaciones que caen en las diatribas a las que él nos tiene acostumbrados. Entre las barbaridades que se dijeron dijo que la pobreza era culpa del Gobierno de Macri. Ah, mirá...", dijo.

Cristina Kirchner interrumpió para decir: "Perdón, espere, usted tiene derecho si fue mencionado en los términos de esa mención, no para reiniciar un debate sobre los dichos del senador. Lo que dijo el senador Mayans respecto a la política del anterior Gobierno no forma parte de su involucramiento como senador. Su intervención debe estar dirigida únicamente y limitada específicamente a lo que fue usted, no la política de su Gobierno, usted, como aludido, ¿entiende? Bien".

Bullrich volvió a tomar la palabra pero no pudo completar la frase: "Presidenta, fui yo personalmente como presidente de la Comisión de Presupuesto, como ministro de Educación, firmando un acuerdo con las 24 provincias después de dos meses de haber asumido..". De inmediato, Cristina Kirchner ordenó: "Cortale, no está haciendo uso del derecho que le corresponde como aludido. No fue aludido ni como ministro de Educación, ni por las políticas de Macri, fue aludido usted. Parece que no lo entiende".

“Cristina no es una persona de diálogo, quiere imponer sus ideas”, dijo Bullrich por la noche al ser entrevistado en Canal 9. Dijo que “claramente” fue censurado por la presidenta de Senado. “Si apagan el micrófono a un senador, no es a mí. Yo represento a millones de bonaerense. Nos votaron 4 millones de bonaerenses”. “No me cierra el micrófono a mí, se lo cierra a los 4 millones de bonaerenses”, se quejó.

DS