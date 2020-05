Axel Kicillof: "No pueden viajar en transporte público los que no son trabajadores esenciales"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló que la cuarentena no se modificará demasiado en la zona del conurbano bonaerense, aunque si en el interior de la misma.

"En Buenos Aires logramos ampliar de manera inédita la capacidad sanitaria (...) La enfermedad está contenida pero no está controlada. Como no está controlada en ninguna parte del planeta", señaló. Luego, reiteró que "nos toca seguir en casa". "No pueden viajar en transporte público los que no son trabajadores esenciales (...) El comerció será de cercanía, barrial, con trabajadores y clientes de cercanía. Será a pedido de cada uno de los intendentes", agregó.

Kicillof diferenció al conurbano del interior bonaerense y señaló: "Es la zona que no podemos tomar de manera desarticulada con la ciudad de Buenos Aires porque es un continuo demográfico. Es importantísima la coordinación". "Nuestra mirada está más centrada en la producción que en el consumo o el divertimento. Si se empieza a consumir y no produce la provincia de Buenos Aires, va a haber problemas de desabastecimiento u otros. Estamos avanzados en solicitar al Gobierno nacional la autorización para empresas y ramas de la producción", indicó el gobernador.

