Votan San Luis, Tucumán, Mendoza y Corrientes

Sin los Rodriguez Saá, San Luis elige gobernador

Expectativa y confianza es lo que tiene Claudio Poggi, diputado nacional de Juntos por el Cambio y la cara de Cambia San Luis, un frente heterogéneo que se convirtió en el principal retador del oficialismo de Alberto Rodríguez Saa, de cara a la contienda electoral de este domingo. El hecho característico de la cita es que por primera vez no hay un postulante a la gobernación con el apellido Rodríguez Saa en las boletas.

Por lo cual, Poggi cree que tiene chances y promete poner en marcha un ambicioso plan de gestión con diferencias sobre los que ocuparon la gobernación. “Voy a gobernar para todos, no soy un loquito, un improvisado, no voy destruir lo que construyeron los gobernadores anteriores y que está bien, me ocuparé para mejorarlo”, sostuvo en una entrevista antes del cierre de campaña. Y arremetió contra el oficialismo debido a “las prebendas, el uso de recursos públicos, los aprietes, el clientelismo, tienen su impacto. Pero hay una voluntad mayoritaria de cambio”.

Mendoza busca dirimir en las PASO internas picantes en ambos bandos

Una de las elecciones que concentrará miradas nacionales será la de Mendoza. Si bien es una primaria, la UCR tratará de lograr una vez más un resultado que le permita llegar a las generales del 24 de septiembre de la mejor manera mientras la oposición se disputará el lugar de principal retador del oficialismo. Tras el ruido que generó el desarme de Juntos por el Cambio en la provincia, Alfredo Cornejo, senador nacional y exmandatario del distrito, arriba a la cita electoral como principal favorito de acuerdo a los sondeos y no tendrá problemas en superar a Luis Petri, también radical, en el pleito. Y la incógnita pasa por ver qué performance realiza la oposición, que contará con dos opciones principales, la de Omar de Marchi, por la Unión Mendocina, y un PJ con cuatro listas en primarias. “La provincia está parada desde hace años, con pobreza y desocupación y nosotros venimos a cambiar esa realidad. Tenemos que salir de la grieta y articular una agenda común para transformar Mendoza. ¿El oficialismo? Se ha dedicado a criticarnos continuamente”, mencionó De Marchi.

El oficialismo apuesta a retener el control legislativo

Corrientes renovará 15 de las 30 bancas de su Cámara de Diputados, de las cuales 10 son correspondientes al oficialismo y 5 al justicialismo. Además, se deberán actualizar cinco bancas en el Senado.

En ese marco, ECO + Vamos Corrientes, el oficialismo, tratará de obtener los resultados necesarios para continuar con mayoría en ambas cámaras ya que hoy cuentan con los dos tercios. Para alcanzar dicho objetivo, las dos figuras del Poder Ejecutivo, Gustavo Valdés, gobernador, y Pedro Braillard Poccard, vicegobernador, le pusieron el cuerpo a la campaña y acompañaron a los candidatos en los principales eventos.

Poccard, en el cierre del último acto proselitista, comentó que “por un lado sentí cierta tristeza, porque no encontré en los sectores de la oposición un debate constructivo, que tuviera que ver con sentarnos a ver cuáles son los problemas más importantes de la Provincia”.

Tucumán va a las urnas por gobernador sin Manzur en la boleta

En Tucumán, el Partido Justicialista va por un nuevo ciclo al frente del Ejecutivo con Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo y un protagonista que promete estar en la discusión de los destinos del partido provincial, Juan Manzur.

El ex jefe de Gabinete amagó con colocarse al frente de una opción presidencial pero, con números que no le eran favorables, volvió a su pago chico en busca de una vicegobernación.

Pero no contó con un fallo judicial, por parte de la Corte Suprema, que inhabilitó su candidatura por considerar que excedía la cantidad de reelecciones permitidas por la constitución provincial. No obstante, trató de no perder centralidad y fue parte de la campaña, compartiendo actos con la fórmula oficial. Tiene por delante un objetivo a corto plazo: seguir manejando los destinos del peronismo local. Desde su entorno, ante la consulta de PERFIL, hacen oídos sordos ante cualquier conjetura a futuro y se limitan a señalar que las expectativas pasan por retener la provincia y recuperar la capital.