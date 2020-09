Bill Gates despidió a su padre con un emotivo mensaje

A los 94 años, murió William (Bill) Gates. De nombre homónimo al de su hijo, William, además de medir más de dos metros, fue para Bill Gates su "estrella norte”. Así lo escribió en la pagina oficial de la fundación que él y Melinda Gates crearon. “Es con profunda tristeza que les escribo para compartir la noticia de que nuestra "estrella del norte", Bill Gates Sr., falleció en su casa rodeado de familiares. No es exagerado decir que sin Bill Sr. no existiría la Fundación Bill y Melinda Gates como la conocemos hoy. Su conciencia acerca de que todas las vidas tienen el mismo valor inspiró nuestra misión desde el principio y permanecerá en el centro de todo lo que hagamos hasta el final”, escribió Bill Gates.

Fue Bill Gates quien anunció la muerte de su padre en la página de su fundación.

También escribió sobre el “importante legado” de su padre. “Bill Sr. fue un líder extraordinario en la lucha global contra la desigualdad y un incansable defensor de la fundación. Su impronta también se sintió en Seattle y el noroeste del Pacífico a través de su participación en organizaciones, incluida la Universidad de Washington, United Way del condado de King, Rotary, Thrive Washington, Technology Alliance y muchas otras.”

Y finalmente el cofundador de Microsoft graficó lo que aprendió de la personalidad de su padre. “Su generosidad, humildad, inteligencia y humor eran solamente algunas de las cualidades de un gran hombre”, escribió Bill Gates. “También fue un gran amigo, colega y mentor de muchos, incluso de mí. También, a medida que nuestra organización crecía, los valores y el pragmatismo de Bill Sr. fueron un recordatorio de que esta es una cuestión familiar. Extrañaremos mucho a nuestra "estrella del norte".

Como nunca antes, la muerte de su padre, alentó a Bill Gates a hablar de su familia. “Mis hermanas, Kristi y Libby, y yo tenemos mucha suerte de haber sido criados por nuestra mamá y papá. Nos animaron constantemente y siempre fueron pacientes con nosotros. Supimos que su amor y apoyo eran incondicionales, incluso cuando discutíamos en mi adolescencia. Estoy seguro de que esa es una de las razones por las que me sentí cómodo tomando grandes riesgos cuando era joven, como dejar la universidad para comenzar Microsoft con Paul Allen. Sabía que estarían de mi lado incluso si fallaba”, escribió en su despedida.

"Mi padre me escribió una carta cuando cumplí 50 años. Es una de mis posesiones más preciadas. En él, me animó a mantener la curiosidad. Dijo cosas muy conmovedoras sobre lo mucho que amaba ser padre para mis hermanas y para mí. "Con el tiempo", escribió, "les he advertido a vos y a otras personas sobre el uso excesivo del adjetivo" increíble "para aplicarlo a hechos que no cumplían con su alto estándar. Esta es una palabra con un gran significado que debe usarse sólo en entornos extraordinarios. Lo que quiero decir, aquí, es simplemente que la experiencia de ser tu padre ha sido ... increíble".

