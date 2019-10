Agustina Macri es parte del Circo de Messi y en el estreno compartió el vip

por Agustín Gallardo

Documentales de creación. Así define Agustina Macri sus últimos trabajos, aquellos que la mantienen felizmente ocupada detrás de una cámara. En este caso, el más reciente lo acaba de terminar y lleva uno de los ADN más recientes de Argentina en materia futbolística: Lionel Messi. A la hija de Mauricio Macri le propusieron documentar el proceso creativo del espectáculo Messi10, la nueva propuesta de Cirque du Soleil, que basa su temática en el astro del fútbol.

El jueves último, Agustina estuvo en la premier mundial en Barcelona, llevada a cabo en Parc del Forum. Con el perfil bajo que la caracteriza, la joven pasó desapercibida aún cuando la ubicaron en la platea vip entre los invitados especiales como Marcelo Tinelli, Daniel Vila, el empresario Marcelo Mindlin, Andy Kusnetzoff, y Matías Martin y Messi con toda su familia.

Agustina siguió el show de la compañía canadiense desde allí. Aunque no siguió todo el show ya que ese mismo día, según contó en un programa de radio español, lo aprovechó para hacer las tomas finales del documental que ya está en proceso de edición y posproducción. “Vengo tratando de hace bastante con la gente de Pop Art. Con ellos hice un trabajo similiar cuando fue el Cirque (du Soleil) de Soda Stereo”, contó en Radio Nacional Española, en el programa El café de las 9. “Y Cirque du Soleil es sinónimo de audacia y arte, y Lionel Messi es su equivalente en el campo. Nuestro objetivo fue crear un paralelismo muy especial entre las dos disciplinas”.

Agustina hizo referencia a una de las productoras de eventos y música más importantes de Argentina, encargada incluso del regreso de Soda Stereo recientemente anunciado. Fue ella quien produjo varios videos que fueron parte de la gira Me verás volver y de la visita de Roger Waters a Argentina, entre otros. “Esas experiencias fueron muy positivas. Ahora propusieron a Messi, va a ser un show que viajará cinco años por todo el mundo”, refirió Macri en la nota radial. “Está muy bueno lo que el director de la obra (Mukhtar Sharif ) propone, me parece superinteresante, es fanático del fútbol, le da a una vuelta interesante que no solo toma a Messi como personaje, sino que lo combina con lo acrobático del fútbol”, expresó. En un ida y vuelta con Carlés Mesa, el periodista español del programa, Agustina habló del fanatismo que hay en Argentina con el fútbol. “Es todo muy visceral, la manera en que se vive el fútbol. Es muy bonito el Camp Nou pero cuando vas a los estadios argentinos es impresionante ver que la gente está de pie, hay como otra cosa”, expresó la directora de Soledad, su ópera prima estrenada en 2018 y que casualmente este años fue en la ciudad catalana donde ganó el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Barcelona.

Agustina, a su vez, trabajó en documentales como Snowden y Putin Interviews, en los que trabajó junto al ganador del Oscar Oliver Stone. Este documental de Macri, denominado MessiCirque, se estrena el 21 de noviembre y se podrá ver en Europa en la plataforma online Rakuten TV. Si bien no anticipó detalles, ella ya está pensando en un nuevo largometraje basado en un naufragio. “Tiene condimentos políticos y sucede en Centroamérica, pero no puedo contar mucho más”, expresó.

Circo 10. Un párrafo aparte se llevó el jueves el propio Messi, presente en el estreno mundial del espectáculo en una noche en la que fue ovacionado al salir al escenario al término de la función. “Creo que refleja muy bien lo que siento cada vez que entro a una cancha”, explicó el jugador. “Desde que me vinieron a ver por primera vez me pareció increíble y a la vez una locura que Cirque du Soleil creara un espectáculo basado en mi pasión por el fútbol. Cirque du Soleil es un clásico de mi familia, disfrutamos mucho de sus espectáculos”, agregó.

Por su parte Sergio Lavié, cofundador de PopArt, explicó que “lo que hace un par de años nos parecía una locura hoy se ha hecho realidad. Estamos orgullosos de este nuevo espectáculo que hemos creado junto a Cirque du Soleil y Leo Messi. El público ha quedado deslumbrado con este maravilloso show que traduce en lenguaje circense el talento y la pasión inigualables que Leo nos regala en cada partido”.

En el espectáculo, un elenco de 47 artistas de 19 nacionalidades conduce al público a través de una performance de 90 minutos, como si fuera un partido de fútbol, en la que se unen el ambiente eléctrico de los estadios con la intimidad del teatro. Messi10 by Cirque du Soleil combina números circenses clásicos como los saltadores de trampolín, los trapecistas, la cuerda floja y los acróbatas con nuevas disciplinas acrobáticas nunca antes vistas por el público habitual.