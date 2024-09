Así será la boda de la princesa Teodora de Grecia y Matthew Kumar

Este fin de semana, la princesa Teodora de Grecia y Matthew Kumar finalmente sellarán su amor, luego de haber pospuesto su boda en dos ocasiones. El esperado enlace se llevará a cabo el 28 de septiembre en la icónica catedral metropolitana de Atenas, la misma en la que don Juan Carlos y doña Sofía contrajeron matrimonio en 1962.

La historia de Teodora y Matthew comenzó en 2016, cuando iniciaron su relación. Dos años después, en noviembre de 2018, anunciaron su compromiso, con planes de celebrar su boda en 2020 en la idílica isla griega de Spetses. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 obligó a la pareja a aplazar el evento. La boda fue reprogramada, pero tras el fallecimiento del rey Constantino, padre de Teodora, en enero de 2023, tuvieron que posponer la fecha una vez más. En febrero de este año, se les vio juntos en el homenaje al rey Constantino, en la capilla de San Jorge en Windsor, un evento que marcó una aparición pública significativa de la pareja.

Algunos detalles de la boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar

Aunque no se conocen muchos detalles de la ceremonia, se espera que Teodora llegue al altar acompañada por su hermano mayor, Pablo de Grecia. La princesa ha confiado su vestido de novia a la reconocida diseñadora griega Celia Kritharioti, famosa por vestir a celebridades como Zendaya y Beyoncé, y amiga cercana de la familia real griega. Kritharioti, casada con el magnate naviero Nikolas Tsakos, es una elección natural para la princesa.

Siguiendo la tradición familiar, Teodora podría lucir el histórico velo de encaje irlandés que pertenece a la familia real desde que la princesa Margarita de Connaught lo llevara en su boda en 1905. El velo fue usado por varias princesas, incluyendo a la madre de Teodora, Ana María, y su hermana Alexia. Además, Teodora podría adornar su atuendo con la emblemática tiara 'Khedive de Egipto', una joya creada por Cartier en 1904. Esta pieza, un regalo del último virrey de Egipto, Abbas Helmi II, ha sido parte de la familia real sueca desde que la princesa Margarita de Connaught la recibió en su boda con Gustavo Adolfo de Suecia, marcando una fuerte conexión entre las casas reales europeas.

No se espera la presencia de los Reyes Felipe y Letizia ni del Rey Juan Carlos en la boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar. El Rey emérito, quien está en el centro de la polémica por las imágenes con Bárbara Rey, se encuentra en Sanxenxo para participar en las regatas de vela con El Bribón este fin de semana. Sin embargo, sí se prevé la asistencia de la Reina Emérita Sofía, las infantas Elena y Cristina, y algunos de sus hijos. También se espera la presencia de otros miembros de la realeza europea, dado que Teodora tiene lazos familiares con varias casas reales, aunque no se confirmó oficialmente qué miembros de la familia real danesa asistirán. Lo que sí es seguro es que la Reina Margarita, hermana de Ana María de Grecia y tía de la novia, no podrá acudir, ya que sigue recuperándose de la caída que sufrió el pasado 18 de septiembre, por la cual tuvo que ser hospitalizada.

Las celebraciones comenzaron este viernes, cuando la pareja recibió a sus 250 invitados con una cena preboda tipo cóctel en los jardines del Museo Bizantino y Cristiano. La ceremonia religiosa está programada para mañana a las 17:30 horas en la Catedral de Atenas, seguida por una recepción en el exclusivo One & Only Asthesis Hotel, en la playa de Glyfada.

A solo 24 horas del gran día, Teodora y Matthew visitaron la iglesia junto a la Reina Ana María, madre de la novia, y sus hermanos Alexia y Nicolás de Grecia, para ensayar la ceremonia en la plaza de Mitrópolis, en el centro histórico de Atenas. Teodora, con un vestido juvenil estampado y un ramo de flores en mano, salió radiante de la Catedral junto a su prometido, saludando emocionada a los curiosos que se congregaban en las puertas del templo.

Quién es Teodora de Grecia

Teodora de Grecia y Dinamarca, nacida el 9 de junio de 1983 en Londres, es la cuarta hija del depuesto rey Constantino II de Grecia y la princesa Ana María de Dinamarca. A pesar de haber nacido una década después de la abolición de la monarquía en Grecia, sigue siendo princesa de Dinamarca y miembro de la familia real danesa. Su linaje la conecta con algunas de las monarquías más importantes de Europa, siendo sobrina de la reina Margarita II de Dinamarca y de la reina Sofía de España. Además, es prima hermana del rey Felipe VI de España y del rey Federico X de Dinamarca.

Teodora nació en el Hospital St. Mary's en Paddington, Londres. A pesar del fin de la monarquía griega, fue bautizada con una ceremonia real, contando con padrinos de renombre como la reina Isabel II del Reino Unido, la reina Margarita II de Dinamarca, el rey Miguel I de Rumanía y el príncipe Alejandro de Yugoslavia. Su nacimiento consolidó aún más sus vínculos con las casas reales europeas.

Teodora es la hija menor del rey Constantino II y la princesa Ana María. Tiene cuatro hermanos: la princesa Alexia, los príncipes Pablo, Nicolás y Felipe. Además, es madrina de dos de sus sobrinos, Arrieta Morales, hija de Alexia, y Achileas Andreas de Grecia, hijo de Pablo. Sus abuelos paternos fueron el rey Pablo I de Grecia y la princesa Federica de Hannover, mientras que por el lado materno es nieta del rey Federico IX de Dinamarca y la princesa Ingrid de Suecia.

Teodora recibió una educación internacional. Comenzó en el Colegio Helénico de Londres y completó su educación secundaria en la Woldingham School, en Surrey. Su formación universitaria la llevó a la Universidad de Brown, donde se licenció en Artes Escénicas en 2006, bajo el nombre de Theodora Greece. Posteriormente, cursó estudios en la Universidad de Northeastern en Boston, especializándose en Artes Teatrales, y también asistió al prestigioso Central Saint Martins College of Art and Design.

Con el deseo de seguir una carrera en el mundo del entretenimiento, Teodora se mudó a Los Ángeles en 2010. Usando el nombre Theodora Greece, hizo su debut en la televisión como Alison Montgomery en la telenovela The Bold and the Beautiful de CBS en diciembre de 2011. También participó en la película mexicana Little Boy, estrenada en Estados Unidos en 2015. A lo largo de su carrera, ha asumido pequeños roles en series y películas, explorando su pasión por las artes escénicas.

