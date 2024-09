La revista holandesa Privé publicó en su portada fotografías que muestran al rey Juan Carlos de España besándose con la famosa vedette Bárbara Rey, con la que se dice que tuvo un extenso romance en los años 80.

Las fotos -que la revista adjudica a Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara- muestra al entonces rey español abrazando y besando a la vedette en la terraza de su casa, además de cocinando una paella.

La revista holandesa Privé publicó una serie de fotos en las que se ve al rey Juan Carlos en actitudes íntimas con Bárbarey Rey, que fue su amante en las décadas de 1970 y 1980.

Según la prensa española, las fotos consuman la venganza de Ángel Cristo Jr. contra su madre, Bárbara, a quien durante años amenazó con hacer públicas las fotografías íntimas de su relación con el rey.

El titular de Privé asegura que Juan Carlos, el padre del rey Felipe VI, "fue extorsionado durante mucho tiempo" a cambio de que dichas fotos nunca se publicaran.

"Con estas fotos, el rey Juan Carlos fue chantajeado por una de sus muchas amantes, la estrella de televisión Bárbara Rey", dice la revista.

La publicación asegura que Bárbara usó a su hijo, que entonces tenía 13 años, para tomar las fotografías con el rey en secreto. Gracias a estas fotos, la vedette pudo chantajear al palacio de La Zarzuela, recibiendo dinero a cambio de la no publicación.

Según Privé, las fotos le hicieron "ganar mucho dinero" a Bárbara Rey y "por venganza" Ángel Cristo Jr. contó su historia a la revista. Bárbara reaccionó indignada y habló con medios de comunicación en España para asegurar que va a emprender medidas legales contra su hijo.

La mujer también aseguró que no fue él quien hizo las fotografías y lo acusó de habérselas robado. "Estoy mal, llevo mucho tiempo mal y ahora, peor. Esto es un no parar, es demasiado fuerte. Y "publicando esto, como lo ha hecho, queda claro cómo es este chico. Nunca pensé que podía llegar a este extremo tan exagerado".

Bárbara aseguró que su hijo le robó "una serie de material que era privado, tanto de mi trabajo como personal y todo" para comercializarlo.

Bárbara Rey

En una entrevista en la que reveló que su infancia fue "una verdadera pesadilla", culpando a su madre, el mediático Ángel Cristo afirmó en noviembre de 2023 que su madre mantuvo una relación con el rey entre 1975 y 1980, una historia confirmada por varios periodistas y biógrafos de Juan Carlos.

"Mi madre chantajeó al rey de España" haciéndole tomar unas fotografías, dijo. Afirmó que el dinero en efectivo que la artista poseía "provenían de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey".

Bárbara Rey, que ahora tiene 74 años, fue una modelo que ganó el segundo lugar en Miss España 1970, pero se le dio la oportunidad de competir en Miss Mundo el año siguiente después de que la primera finalista de España se retirara del concurso.

Compitiendo bajo su nombre original, María García, terminó entre las 15 mejores, detrás de la brasileña Lúcia Petterle en primer lugar y la británica Marilyn Ann Ward. Cuatro años después, un célebre programa de televisión la convirtió en un símbolo sexual de la época.

La seductora vedette actuó en obras teatrales, trabajó en televisión y más tarde protagonizó películas eróticas. En 1980 se casó con un domador de leones de circo, Ángel Cristo, con quien tuvo dos hijos antes de divorciarse en 1998.

Según Ángel Cristo, durante la época en la que mantuvo relaciones con el rey Juan Carlos su madre era adicta al juego y necesitaba dinero constantemente. "Se gastó mucho mucho, mucho dinero, en el casino. Desde 100 euros a 30.000 euros en una noche", aseguró.

"Mi hermana Sofía a partir de los 13 años no se enteraba de nada de lo que ocurría porque estaba todo el día drogada. Tomaba el dinero para pagar las drogas del cuarto de mi madre", agregó, revelando que la vedette siempre tenía "muchísimo dinero en efectivo" gracias al chantaje al que sometía al rey.

En 2021, en medio de un juicio contra un comisario acusado de corrupción y espionaje, se reveló que tres de las mayores empresas del país supuestamente pagaron a Bárbara unos más de 6 millones de dólares para mantener en secreto la evidencia de su romance.

Repsol, Santander y Telefónica pagaron cada uno más de 2 millones de dólares en cuotas a partir de finales de los años 90 al servicio de seguridad del país para que lo entregara a la ex Miss Mundo 1971.

La Casa Real española hizo silencio ante la publicación de las fotos, pero la agencia Europa Press informó que los funcionarios del palacio consideran que se trata de un asunto ajeno a la institución y nada tienen que comentar al respecto.

Los medios españoles dijeron que Juan Carlos está "muy sorprendido" con la publicación de las fotografías y que sus amigos están "escandalizados" porque consideran que se trata de algo "ilegal" al estar hechas en un lugar privado. Algunos de ellos incluso creen que se trata de "una cacería" contra el rey.

Su entorno cree que estas imágenes no han salido a la luz precisamente ahora por casualidad, y están convencidos de que el "objetivo final no es la guerra entre Bárbara y su hijo, sino Don Juan Carlos", que estaba en un "momento de tranquilidad" y le han "desbaratado el fin de semana y la alegría que podría haber tenido".

El nombre de Bárbara Rey, modelo y candidata a Miss Mundo de 1971, figuró durante décadas en la extensa lista de amantes del seductor rey. La versión de que él le pagó más de 600.000 dólares para mantener oculta su relación en secreto fue muy difundida.

En una entrevista reciente, la vedette reconoció la relación del rey mientras él estaba casado con la reina Sofía y habló sobre sus visitas al Palacio de La Zarzuela. Además, reconoció que el rey la ayudó monetariamente: "No tenía ayuda, no podía sacar adelante a mis hijos".

Emilio Alonso Manglano, director de la ex agencia de inteligencia española CESID entre 1981 y 1995, escribió en sus memorias que en 1994 el rey le comunicó "que quedó a comer con Bárbara Rey y le tocó un pecho y hay unas dispositivas que llegaron a Zarzuela y por las que piden 100.000 dólares para que no salgan a la luz".

Manglano alegó en sus memorias que el rey Juan Carlos tenía cintas de vídeo sus encuentros con Bárbara y que había recibido grandes sumas de dinero para mantenerlas en secreto. El entonces jefe de la casa real, Sabino Fernández Campos, habría dicho al rey que se trataba de un chantaje.

Juan Carlos I fue rey de España desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, hasta su abdicación en 2014.

Durante décadas, los sucesivos gobiernos españoles lograron mantener en secreto las sórdidas historias sobre la vida privada de Juan Carlos I, pero todo estalló en 2012, cuando Juan Carlos sufrió una caída que le rompió la cadera durante un lujoso viaje de caza en Botswana con su "amiga íntima" Corinna zu Sayn-wittgenstein.

Sobre el tema de las amantes de Juan Carlos I, el militar e historiador Amadeo Martínez Inglés afirmó que el rey tuvo 62 amantes en sólo un período de seis meses, y supuestamente se acostó con más de 2.000 mujeres entre 1976 y 1994.

Juan Carlos se casó en Atenas en 1962 con la princesa Sofía de Grecia, con la que tuvo un hijo (Felipe VI) y dos hijas (las infantas Elena y Cristina). Pero una vez establecidos en Madrid el rey se entregó a las relaciones extramatrimoniales y desde los años 70 él y la reina vivieron en lugares separados.

Corinna Larsen, la última amante conocida del rey español.

Durante un juicio reciente, un ex comisario de policía llegó incluso a afirmar que agentes del servicio secreto habían inyectado hormonas femeninas al rey Juan Carlos para intentar frenar sus apetitos sexuales porque constituían un "problema de Estado".

Una presunta amante del rey, la actriz Sandra Mozarowsky, de 18 años, murió en circunstancias misteriosas en 1977 después de caer de su balcón. Otra amiga, la fotógrafa Queca Campillo, contó cómo, al no tener dónde reunirse, se encontraban "en una furgoneta".

Según el jefe de la casa real, al parecer en los años 90 el rey se quiso divorciar de la reina Sofía para casarse con su amante del momento, la decoradora de interiores Marta Gayá. También quiso casarse con su amante más duradera, la la glamurosa aristócrata germano-danesa Corinna.

La pareja se hizo cada vez más cercana después de que comenzaron su aventura en 2004 y el rey mostró el alcance de su aparente amor por ella dándole un anillo que ella tuvo cuidado de no usar en público. Según relató Corinna, vivían como un matrimonio, pero un día él dejó de atender sus llamados y le dijo que había conocido a otra mujer.

El rey Juan Carlos publicará en 2025 sus memorias -tituladas "Reconciliación- en las que repasará en primera persona su infancia y los episodios principales de su reinado.

Juan Carlos de Borbón, ahora de 86 años, abdicó al trono en 2014 envuelto en controversias y después de 39 años de reinado. Seis años después, en el centro de varias investigaciones judiciales, se instaló en la ciudad emiratí de Abu Dhabi, donde vive desde entonces.

En marzo de 2022, la fiscalía española decidió archivar las tres investigaciones relacionadas con la fortuna del monarca, pese a haber detectado irregularidades, alegando la inviolabilidad de que disfrutó mientras fue jefe de Estado y la prescripción de los posibles delitos.

Unos días antes de la publicación de Privé, la revista francesa Point de Vue informó que el rey publicará en 2025 sus memorias -tituladas "Reconciliación"- en las que repasará en primera persona su infancia y los episodios principales de su reinado desde su proclamación en 1975 hasta su abdicación.

En el libro, de más de 500 páginas, el rey pretende "explicar sus errores y sus malas decisiones". "No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir" adelanta la revista.

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confiesan y menos aún públicamente" dijo Juan Carlos en sus memorias. "Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia".

Fotos: Europa Press