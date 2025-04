El papa Francisco, de 88 años, realizó este sábado una nueva salida en medio de su recuperación por una neumonía bilateral. Esta vez, visitó la Basílica de Santa María la Mayor para detenerse a rezar frente al retrato de la Virgen, Salus Populi Romani, según informó el servicio de prensa del Vaticano.

"A primera hora de la tarde, el papa Francisco se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor y, en vísperas del Domingo de Ramos y de la Semana Santa, se detuvo a rezar ante el icono de la Virgen", comunicó oficialmente la Santa Sede. Fue su visita número 126 a esta advocación mariana, con la que mantiene un vínculo especial desde el inicio de su pontificado.

La Basílica de Santa María la Mayor es uno de los templos más importantes de Roma y es tradición que el Papa rece allí antes de grandes celebraciones litúrgicas. Francisco suele acudir a este lugar antes y después de sus viajes apostólicos, como señal de agradecimiento y pedido de protección.

Su relación con la imagen de Salus Populi Romani es tan significativa que, el pasado 23 de marzo, tras ser dado de alta de su internación en el Hospital Gemelli, el Pontífice se detuvo en la plaza frente a la Basílica para entregar flores que se colocarían delante de la Virgen. Según la prensa del Vaticano, “fue como marcar el final de un viaje al hospital y el comienzo de un nuevo viaje con la convalecencia en Santa Marta”.

La visita de este sábado se suma a otras apariciones públicas recientes que marcan una flexibilización en su agenda, hasta hace pocos días muy limitada. El jueves, el Papa también acudió de forma no programada a la Basílica de San Pedro, donde recorrió las obras de restauración de la columnata de Bernini y se detuvo a orar en la tumba de Pío X. A su llegada, ingresó en silla de ruedas por una entrada lateral y saludó a trabajadores y peregrinos.

Durante su visita, Francisco no lució los tradicionales atuendos papales, sino que optó por una vestimenta sencilla: pantalones oscuros, camiseta de manga larga y un poncho a rayas. Además, se lo vio con una cánula nasal, que le facilitaba la respiración. Al finalizar el breve momento de oración, regresó a la Casa Santa Marta, donde permanece en reposo y realiza sus actividades desde su salida del hospital.

El papa Francisco visitó el jueves la Basílica de San Pedro.

El domingo pasado, en otro gesto sorpresivo, se asomó frente a la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles, en un acto que no figuraba en la agenda oficial. Asimismo, a mitad de semana, recibió al rey Carlos III de Inglaterra y a la reina Camila en una audiencia privada, a pesar de que esa reunión había sido cancelada inicialmente por cuestiones de salud.

"El hecho de que esté convaleciente no significa que no pueda salir", indicaron desde el Vaticano el viernes, en referencia a estas actividades. A pesar de eso, el pontífice sigue bajo recomendaciones médicas estrictas y aún no está confirmada su participación en las celebraciones de Semana Santa.

El estado de salud del papa Francisco continúa siendo delicado, aunque muestra señales de mejora. Tras pasar más de cinco semanas internado en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral, regresó al Vaticano el 23 de marzo y desde entonces permanece en convalecencia.

Según fuentes del Vaticano, el pontífice presenta mejoras en la respiración, movilidad y voz, algo que se hizo evidente en sus últimas apariciones públicas. No obstante, los médicos le recomendaron al menos dos meses de reposo, con actividad limitada y sin esfuerzos prolongados.

Por este motivo, su agenda oficial sigue reducida, pero estas salidas puntuales indican una recuperación progresiva. El propio Francisco comentó en privado que se siente "contento" de poder salir nuevamente y encontrarse con personas. En las próximas semanas, se evaluará su estado día a día para definir si podrá retomar compromisos más exigentes.

Por ahora, está confirmado que el cardenal argentino Leonardo Sandri presidirá la misa del Domingo de Ramos en su lugar. La Santa Sede no informó si Francisco podrá participar de otras ceremonias litúrgicas durante la Semana Santa, incluyendo el Vía Crucis del Viernes Santo o la Vigilia Pascual.

