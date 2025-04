Este viernes el Vaticano anunció “ligeras mejoras” con respecto a la salud del papa Francisco, quien sigue convaleciente tras su doble neumonía. Ante esto, tanto la Santa Sede como los creyentes se mostraron optimistas de que el pontífice de 88 años podría hacer su aparición el domingo, luego de casi 2 meses de ausencia frente al público. "La situación del papa presenta nuevas ligeras mejoras en cuanto a respiración, motricidad y uso de la voz", dijo el servicio de prensa.

Pese a que los médicos habían comunicado que Francisco necesitaría tiempo para recuperar su voz, el servicio de prensa notificó que podría aparecer durante la oración dominical del Ángelus este domingo. Desde el Vaticano comentan que se encuentra “de buen ánimo” y continúa trabajando con ganas para participar en los eventos cristianos de abril.

Cine, muerte, prostitutas y una picante travesura infantil: así es la autobiografía del Papa Francisco

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El papa Francisco, la ultima vez visto en público

No obstante, el Vaticano todavía no informó la participación de Francisco en las celebraciones de Semana Santa, una de las fiestas más importantes para los millones de católicos. La máxima institución publicó la semana pasada el calendario de las festividades de abril, pero aún no se conoce quienes participarán en cada una de ellas.

El cardenal Jean-Marc Aveline fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal de Francia

En medio del dilema sobre Francisco, la Conferencia Episcopal de Francia (CEF) anunció este miércoles mediante un comunicado a Aveline como su nuevo presidente. Asumirá sus funciones el 1 de julio, sustituirá al arzobispo de Reims, Mons Eric de Moulins-Beaufort y su cargo será de tres años.

Aveline es de origen argelino, fue elegido en primera vuelta con los dos tercios de los votos necesarios, es un cardenal cercano al papa Francisco y además figura emblemática de la ciudad de Marsella, Francia.

También se trata de una de las voces más influyentes en el pensamiento teológico contemporáneo en Europa y ha sido un firme defensor de la vocación misionera de la iglesia en distintos contextos. El nuevo presidente de la CEF, considerado "muy apreciado" por sus colegas y un "astuto político" dentro de la Iglesia, es también miembro de dos dicasterios (el equivalente de un ministerio para el Vaticano), lo que significa que viaja regularmente a Roma.

El Vaticano confirmó el calendario de Semana Santa sin la presencia del Papa Francisco

Uno de los principales asuntos para la futura presidencia, cuyos dos vicepresidentes serán elegidos el jueves, seguirá siendo la gestión de los escándalos de violencia sexual. A ello se suman otros desafíos como el refugio de migrantes y el papel de la escuela católica.

BGD / Gi