Jorge Fontevecchia relanzó las cuatro señales de TV del grupo

Editorial Perfil presentó la nueva programación de PERFIL TV, que comprende cuatro señales: NET TV (27.2), Bravo TV (27.1), Caras TV (21.1) y Canal E. Con esta presentación se inició una nueva etapa para Editorial Perfil, que sigue ampliando su apuesta por los contenidos audiovisuales con una lógica de segmentación, curaduría y construcción de marca.

Jorge Fontevecchia, cofundador del grupo editorial, explicó la visión estratégica detrás del crecimiento de la señal. En ese sentido, manifestó que la empresa, “que debe ser la única que continúa usando el nombre de editorial”, se encarga de los “contenidos que se producen en televisión, en internet, en todas las plataformas”, lo que “implica un proceso de curaduría”. Y destacó que el grupo no se volcó a la televisión para competir en el saturado espacio de los canales de noticias, sino para construir una propuesta diferente, orientada a targets específicos.

“Como Perfil es una empresa que viene del área noticiosa, se imaginó inmediatamente que nosotros íbamos a hacer un canal de noticias; nosotros no hicimos eso. Primero, porque ya hay siete canales de noticias en la Argentina y creemos que está sobreofertado”, precisó. “En Estados Unidos hay cuatro canales de noticias; en Brasil hay dos; en Chile hay uno; en Alemania hay uno. Las particularidades que tiene la Argentina tienen más que ver con la política y con el negocio televisivo y publicitario en particular. Pero nosotros tenemos un ethos periodístico. Perfil debe tener cuarenta marcas vivas y, a lo largo de la historia, más de ciento cincuenta. Cada una de ellas tiene, podríamos decir, un posicionamiento, un ethos, un marketing, una forma de ser. Y pretendemos hacer esto mismo en la televisión. Yo les estoy hablando ahora de televisión en el sentido tradicional, que se consume a través de pantallas de televisión. Lo audiovisual no se agota solamente en televisión, después tiene todos sus repliques en otras formas de comunicación audiovisual. Pero, esencialmente, hoy lo que le queremos plantear es: esta es la forma que tiene Perfil de ver el negocio de la televisión y cómo nosotros vamos a segmentar y segmentamos nuestra oferta a ustedes”.

De esa manera, detalló que la estrategia del multimedio se basa en utilizar sus dos canales de televisión abierta, NET TV y Bravo TV, como plataformas complementarias para construir una programación que combine información y entretenimiento, respetando las normativas del broadcasting. “Nosotros estamos contraprogramando el prime time con periodismo en un canal y con ficción en el otro canal. Y, al mismo, tiempo estamos construyendo una especie de canal de noticias a través de dos canales”, manifestó Fontevecchia.

A esto nuevo esquema se suma al crecimiento constante del grupo que amplió su presencia audiovisual con los canales además de las radios AM 1190 Radio Perfil y FM 101.9 Radio Horizonte. Y también con un renovado lema aplicable a todo Perfil: “Lejos del poder, cerca de la gente”.