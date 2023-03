Bizarrap y Shakira lograron cuatro récords Guinness

Cuando Nicki Nicole desembarcó en The Tonight Show with Jimmy Fallon significó todo un hito a nivel local. Con una década en el aire, ese programa se convirtió en una pasarela de superestrellas tales como Madonna, Taylor Swift, Robert de Niro, Silvester Stallone, John Travolta, Rosalía, Nicole Kidman, y la lista podría seguir.

A sus invitados, el anfitrión suele pedirles distintas formas de colaboraciones en el programa, algunas veces acompañados musicalmente por The Roots, la banda residente del show. Y la costumbre es que los músicos invitados hagan una breve performance, como fue el caso de Nicki Nicole, quien actuó junto a Lunay. Aquello significó un inmenso salto para la rosarina, pero no llegó a conversar con Fallon, sus versiones de Wapo Traketero y de No toque mi Naik no se grabaron en los estudios de Fallon en Nueva York porque todavía había restricciones de viajes por cuestiones de la pandemia de la covid-19.

Récords. Sin embargo, anoche –a la una de la madrugada hora argentina– Bizarrap sí estuvo en Nueva York, invitado junto con Shakira. Así se convirtió en el primer argentino en la historia en sentarse frente a Fallon.

Además de su consolidación como uno de los productores del momento, sin dudas una de las cosas que convertía a su dúo con Shakira en un plato fuerte es que sus impresionantes números ya están batiendo récords de manera oficial.

Antes de esta presentación en vivo con Jimmy Fallon, Michael Empric, el adjudicador oficial de los Récords Guinness, le entregó al argentino y a la colombiana cuatro certificados por la #Session53.

A saber, estos récords cuantificados de manera oficial por Guinness Records son por ser la canción con más visualizaciones en YouTube en 24 horas, con 63 millones de reproducciones; la canción latina que rompió más rápido la barrera de las cien millones de visualizaciones, también en Youtube; además la #Session53 es la canción latina con más escuchas en Spotify en 24 horas, con 14.393.342; y es la canción con más streams en una semana: 80.646.962.