Bolsonaro atacó a DiCaprio por el fuego en el Amazonas

por Agustín Jamele

“¿DiCaprio es un tipo buena onda, no? Donando dinero para prender fuego el Amazonas”, ironizó Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y generó una polémica con el reconocido actor. El mandatario aseguró que el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood y Titanic, entre otras películas, financió a varios grupos que durante los últimos meses estuvieron esparciendo aún más los incendios en la selva amazónica y volvió a cuestionar a los movimientos que combaten el cambio climático.

Según los registros públicos de Brasil es cierto que la fundación de DiCaprio, Earth Alliance, transfirió cinco millones de dólares entre julio y agosto último para ayudar a combatir los incendios que se generaron durante esos meses en el Amazonas y que preocuparon a la comunidad internacional. Sin embargo, no hay aclaraciones sobre a qué organizaciones fueron derivados dichos fondos.

Por el momento ni el actor ni quienes lo ayudan con su fundación hicieron declaraciones sobre los dichos de Bolsonaro aunque sí hay comentarios realizados cuando se lanzó la campaña para juntar el dinero. “Los fondos serán destinados a grupos asociados a nosotros y a comunidades indígenas que se vieron afectadas por los incendios”, aseguraron en aquel momento. Y agregaron: “Se perdieron millones de hectáreas de selva. Es necesario que las empresas y los estados toman medidas para evitar que esto continúe sucediendo”.

Ya en ese momento Bolsonaro tomó esto como una provocación debido a que a partir de las declaraciones se puso el foco sobre el accionar del político en relación al medio ambiente. “Somos una de las democracias más grandes del mundo, comprometidos con la protección ambiental y respetamos la soberanía de cada país. Esta crisis sólo le interesa a los que quieren debilitar a Brasil”, declaró el presidente.

Más tarde a través de su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, abriría investigaciones para averiguar quiénes estaban detrás de los incendios y fue así como a principios de semana se allanaron los edificios donde trabajan los grupos asociados con DiCaprio, se secuestraron documentos y se arrestó a cuatro voluntarios. Todos ellos se declararon inocentes de los cargos y el juez ordenó que fueran liberados.

Hace varios años que Leonardo DiCaprio se convirtió en un luchador por el medio ambiente. A través de su fundación dona dinero y financia proyectos alrededor del mundo con el objetivo de mejorar las condiciones del planeta. Incluso uno de ellos se está desarrollando actualmente en Argentina. Se trata de un proceso de re-introducción del yaguareté en los Esteros del Iberá, Corrientes.

La organización CLT liderada por Kristine Tompkins, viuda del multimillonario Douglas Tompkins, se encarga de llevar adelante este proceso y el actor ayudó para construir los espacios donde se mantiene a los animales antes de ser liberados. “Para nosotros el aporte de Leo es importante. Se expande la audiencia de gente hablando del tema. En ese sentido cuanto más hablen, mejor. El nombre de Leo se conoce en todo el planeta. No lo conozco en persona, pero sí su trabajo, que está focalizado en el cambio climático”, explicó Tompkins a PERFIL en una entrevista del 2018.

Este es solo uno de los varios ejemplos que hay para mostrar la preocupación de DiCaprio por el medio ambiente. Además, el actor llegó a entrevistarse con el papa Francisco para hablar del tema y generar conciencia. Por ese motivo se espera que la comunidad internacional se exprese contra Bolsonaro y a favor de las organizaciones que fueron allanadas.