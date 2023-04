“Cada participante me enseñó algo y como jurado aprendí mucho”, dijo Nicki Nicole

Esta semana tuvieron lugar los capítulos finales de La Firma, el reality que siguió durante seis semanas la vida de doce jóvenes artistas seleccionados para competir por la firma de cun ontrato con Neon16, la compañía discográfica fundada por Lex Borrero, y Tainy. El primero es un “estimado veterano de la industria”, como se lo presenta aunque tiene 33 años; el segundo tiene la misma edad, es un famoso productor de música urbana, que trabajó con, entre otros, Bad Bunny y Rosalía.

Además el jurado se completó con Rauw Alejandro, Yandel y la argentina Nicki Nicole. Ella, Tainy y Borrero hablaron con PERFIL sobre esta experiencia de buscar lo que quizá sea una nueva estrella del trap o de la música urbana. (N. de la R.: ayer se eligió a la ganadora que fue Nashy-Nashi, una argentina de 21 años).

—¿Buscaste concursantes que pudieran funcionar según los cánones actuales de la industria o quer fueran algo disruptivos?

NICOLE: No me puse ningún límite. Me dejé llevar sin esperar algo particular de alguien y voté acorde a mis gustos sin pensar en si puede funcionar o no. Cada participante me enseñó algo distinto. Eso es algo que recalco: aprendí mucho como jurado.

—¿Sos de ver realities?

N: La verdad, no muchos.

—¿Cómo te resultó evaluar a los participantes?

N: Fue difícil, debo admitirlo. Principalmente por el talento que tienen. Se me complicaba analizar a semejantes artistas...¡Porque ya son artistas! A su manera, lo representaban perfecto, cada uno desde donde le tocaba.

Dentro del amplio género urbano, Nicki Nicole se posiciona como una artista más transversal. El R&B cruza su obra de manera orgánica, sin chocar con el reggaetón y otras vertientes musicales que resuenan mucho en América Latina y en el “hispano” Estados Unidos. Eso, sumado a su juventud y su rápido ascenso al estrellato, era un componente interesante a la hora de pensarla como parte de la discusión acerca de quién ganaría el reality. La complementariedad con Yandel, Rauw Alejandro, Tainy y el empresario Lex Borrero, lograron de ese equipo un jurado ecléctico, al que ella se acopló a la perfección. Para entender un poco más el detrás de escena de este proyecto que es La Firma, PERFIL habló con Tainy y Lex Borrero.

—¿Cómo surge la idea de hacer La Firma?

BORRERO: A mi me nació un interés en empezar a hacer televisión. Originalmente el proyecto se iba a llamar Versus. Yo sentía que al público ya no le importaban tanto los shows de música en sí, algo que quizás fomentan programas como American Idol, donde básicamente la audiencia se vuelve fanática del talento. Además quería crear un show que no se tratara tanto de los jueces, como sucede en La Voz, que uno lo ve exclusivamente por los jueces. Para mí, una propuesta un poco más interesante es ofrecer algo más que alguien que puede cantar bonito un cover. Y así fuimos por el lado de seguir la formación de un artista, de alguien que vaya construyendo una lírica, y que en el camino se pueda ver cómo nos relacionamos con ellos. Y en ese proceso pudimos ver su manera de pensar o cómo elegían su vestuario. Hoy en día hay mucha música y tenemos acceso a tantas canciones…Y quería que la audiencia pueda ver la realidad de lo que es ser un artista: hacer música y enfrentar la presión que eso conlleva, ir al estudio o subirse al escenario. Esto es en parte un documental sobre seis semanas importantes en la carrera de un artista, en las cuales tiene una oportunidad única de volverse una estrella, al tiempo que se acercan a una plataforma –Netflix– donde ellos pueden ser escuchados por el mundo entero. Así nació el proyecto, en donde el contrato en sí pasó a tener importancia, por eso decidimos llamarlo La Firma.

—Tainy, vos cómo productor tenés que poner constantemente tu criterio en funcionamiento. Esta vez eso fue intensivo por el objetivo de encontrar un nuevo artista. ¿Cómo fue esa experiencia?

TAINY: Fue super cool. Estos eran artistas nuevos, trayendo su propia identidad, sus propios sonidos. Pudimos entender la mente y la creatividad de artistas de diferentes países, y mostrar algunos detalles fundamentales a la hora de conformar un sonido y una estética. Esto es, por ejemplo, escoger el instrumental correcto, que es algo muy importante porque es lo que permite sacar lo mejor de una canción, de la voz de quien la canta. Acceder a ese conocimiento o entenderse mediante el proceso del programa fue también algo muy interesante como sentarme en el estudio y verlos trabajar con productores que colaboran mucho conmigo. Todo fue algo que me llamó mucho la atención como productor.

—¿Cómo hicieron para administrar los nervios de esos jóvenes que trabajarían con quienes quizá son sus referentes o incluso con sus propios ídolos?

B: Nosotros decidimos tratarlos como lo hacemos los artistas que han firmado con Neon16. Estuvimos cerca de ellos y no es que veían una vez a los jueces y listo. Tuvieron parte de la vida de nuestros artistas, como por ejemplo,: viajaron en jet privado con Tainy, se encontraron en las casas de los jueces. De alguna manera, de un día para el otro les cambia la vida, porque viajan a Puerto Rico y van al estadio del Coliseo con Yandel, y tienen la oportunidad de pasar tiempo con los artistas y sentir que esto era real. Y obviamente, a veces teníamos que descalificar a los participantes y eso era muy difícil, porque se siente como si se interrumpiera parte del sueño, aunque no es así. En el programa, había que trabajar en función del show y había momentos de tensión que pudimos administrar profesionalmente, aunque inclusive Rauw Alejandro tuvo momentos donde apenas pudo manejar sus nervios: se eliminó una escena donde prácticamente se desmayó.

—¿Cumplieron con sus expectativas?

T: Sobrepasó todo lo que yo tenía en mente. Para mí fue increíble hacerlo y ver el resultado me puso muy feliz.

B: Es increíble el nivel de talento que encontramos. El show quedó espectacular. Y, ante todo, se siente real.