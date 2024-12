Carlos III y la “Operación Delphinium”: el plan secreto tras su diagnóstico de cáncer

A principios de 2024, el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III generó preocupación tanto en el Reino Unido como a nivel mundial. Ante esta delicada situación, la Casa Real Británica puso en marcha un plan estratégico bautizado como “Operación Delphinium”, en referencia a la flor favorita del monarca. Este plan tuvo como objetivo principal garantizar la estabilidad de la monarquía y ofrecer tranquilidad a la nación británica en un momento complejo.

"Sigo vivo", dice el rey Carlos III después de un año dramático para la monarquía británica

¿Qué es la ‘Operación Delphinium’?

Según Rebecca English, periodista del Daily Mail, esta operación fue diseñada por los cortesanos del Palacio de Buckingham para gestionar la comunicación y “tranquilizar a una nación ansiosa” tras hacerse público el diagnóstico del monarca. Sin embargo, English señaló que es posible que Carlos III no esté completamente al tanto del nombre del plan. “No estoy segura de que Su Majestad siquiera sepa que ese es el nombre que se le dio”, comentó.

Además de gestionar la comunicación, el plan incluyó mantener una apariencia de normalidad en los compromisos reales. Por ejemplo, el medio Express destacó que el anuncio de una operación de próstata agrandada del rey generó un interés masivo, con el sitio web del NHS recibiendo más de 16 mil visitas en un solo día.

Carlos III sorprendió con un enfoque abierto respecto a su enfermedad, aunque optó por no revelar el tipo específico de cáncer. Según una fuente del Palacio citada por The Times, esta decisión fue estratégica, buscando que su experiencia resonara con el mayor número de personas posible, sin enfocarse en un tipo de cáncer particular.

El tratamiento de Carlos III y su agenda real

El tratamiento del monarca, que continuará hasta 2025, mostró resultados positivos, según fuentes oficiales. A lo largo del año, Carlos ajustó su agenda para equilibrar sus responsabilidades con el cuidado de su salud. En octubre, pausó temporalmente su tratamiento para realizar una gira real por Australia y Samoa junto a la reina Camila, retomándolo a su regreso al Reino Unido.

Un esfuerzo para reasegurar a la nación

English destacó que la Operación Delphinium no solo buscó manejar la comunicación, sino también transmitir un mensaje de fortaleza y continuidad en la monarquía. Mientras enfrenta este desafío, Carlos III ha demostrado un compromiso inquebrantable con sus deberes reales, al tiempo que prioriza su salud.

Este plan, enmarcado en uno de los momentos más delicados de su vida, subraya el esfuerzo de la monarquía por mantener la confianza de la nación y garantizar la estabilidad en tiempos de incertidumbre.

