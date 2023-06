Carlos Santana perdonó al hombre que abusó de él "casi todos los días" cuando tenía 10 años

Carlos Santana reveló que decidió perdonar a un hombre que abusó sexualmente de él “'casi todos los días” cuando tenía entre 10 y 12 años. El músico confesó que habló con su hijo de lo que había vivido y encontraron una repuesta espiritual a su dolor.

El emblemático guitarrista de 75 años detalló en una entrevista con la revista People cómo pudo perdonar a su abusador. “Mi hijo y yo estuvimos hablando de esto ayer, cómo la aceptación y el perdón son realmente espirituales”, comenzó.

"Aprendí a mirar a todos los que alguna vez se esforzaron por lastimarme, degradarme o hacerme sentir menos y puedo mirarlos con comprensión y compasión", agregó.

El artista explicó que encontró la paz a pesar del dolor que atravesó al ver la situación desde una perspectiva diferente. “Esta persona que abusó sexualmente de mí, en lugar de enviarlo al infierno para siempre, lo visualicé como un niño, y detrás de él había mucha luz”, describió.

“Entonces puedo enviarlo a la luz o enviarlo al infierno sabiendo que si lo envío al infierno, me iré con él. Pero si lo envío a la luz, también me iré con él”, sostuvo y agregó: "La gente lastimada, lastima a la gente, es mi dolor, me pasó a mí, pero si abres las manos y lo sueltas, ya no lo sientes más”.

No es la primera vez que Santana habla del abuso, lo había hecho público en una entrevista con Rolling Stone en 2000. En ese momento contó que durante unos dos años, de 1957 a 1959, cuando tenía entre 10 y 12 años, un estadounidense de Burlington, Vermont lo traía al otro lado de la frontera "casi cada dos días".

El abusador le compraba a Santana regalos que incluían comida, ropa y juguetes mientras abusaba de él. En esa entrevista contó que todo terminó cuando el hombre abofeteó a Santana mientras miraba a través de una ventana a una chica de la que estaba enamorado.

“Y luego me desperté, lo miré por primera vez por lo que era: una persona muy enferma”, reflexionó entonces.

