Cómo se gestó la reaparición de Kate Middleton en el Trooping the Colour: "Fue una decisión sólo suya"

La esperada aparición en el balcón finalmente tuvo lugar, y por un breve momento, la intensa lluvia que había empapado el Trooping the Colour 2024 se detuvo. Bajo un sol radiante, el rey Carlos y la reina Camilla se unieron al príncipe Guillermo y a Kate Middleton en el balcón del Palacio de Buckingham. Camilla, al ver a la multitud, resumió el sentir nacional con una sola palabra: "Maravilloso". La ovación fue enorme para Camilla y Carlos, quienes se mantuvieron de pie durante todo el desfile en Horse Guards Parade a pesar de la torrencial lluvia. Sin embargo, cuando Kate apareció junto al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, todos vestidos a juego, el rugido de la multitud fue ensordecedor.

Kate Middleton reapareció en una foto oficial y anunció “un buen progreso” en el tratamiento de su cáncer

El anuncio de que la princesa de Gales asistiría al Trooping the Colour se realizó a última hora del viernes, prácticamente asegurando una asistencia récord. Anteriormente, el palacio había indicado que la princesa, que no había sido vista en público desde Navidad, no participaría en eventos públicos mientras recibía tratamiento contra el cáncer. Kate, coronel de la Guardia Irlandesa, no asistió la semana pasada. Sin embargo, tras superar un punto crucial en su tratamiento, Kate, quien se está sometiendo a quimioterapia preventiva, decidió que quería estar presente en este evento tan significativo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Fue una decisión de la princesa y sólo suya", afirma una fuente cercana a la familia a Vanity Fair, "Kate discutió la idea con Guillermo y con el rey después de recibir el visto bueno de su equipo médico. Afortunadamente, últimamente se encuentra mucho mejor y Trooping ha sido para ella una especie de objetivo por el que trabajar".

De blanco y sonriente: Kate Middleton volvió a la escena pública tras ser diagnosticada de cáncer

La princesa apareció vestida de un blanco impecable, con la fatiga evidente en su rostro. Para la ocasión, eligió un atuendo clásico acorde al protocolo del evento: un vestido de cuello redondo con lazada en blanco y negro, mangas largas con hombreras, y un tocado del mismo color. También lució joyas destacadas, como unos pendientes de perla en forma de flor y un broche que aportaba un toque de color al conjunto.

El retrato de Kate Middleton que provocó enojos entre sus fanáticos: "¿Quién es?"

En cuanto a su atuendo, la princesa de Gales eligió la moda sostenible. Lució un vestido de la diseñadora Jenny Packham, una de sus favoritas, que ya había llevado en 2023, pero esta vez lo actualizó con un nuevo cinturón y un lazo añadido al cuello. La tonalidad líder de la construcción abanderada es el blanco, siendo este el color que representa la esperanza y el optimismo, sentimientos que acompañan a Kate Middleton en un momento vital como en el que atraviesa.

En cuanto a los complementos, la princesa Kate completó su conjunto con una pamela de Philip Treacy, a juego con su atuendo principal. Optó por unos elegantes stilettos blancos de piel de Jimmy Choo, perfectos para un evento de esta envergadura. Además, lució un clutch negro de ante con abertura plateada, modelo Bayswater, de Mulberry England.

En cuanto a la joyería, Kate llevó uno de sus pendientes favoritos: unos hipnóticos y exquisitos pendientes de perlas engastados en diamantes de la casa inglesa Cassandra Goad, que con el tiempo se han convertido en un símbolo icónico de su armario real.

JCCL/fl