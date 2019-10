por Agustín Gallardo

La denuncia de abuso sexual de una mujer de Rio Negro, realizada contra el cantante Axel, desembocó en al menos cinco casos de otras mujeres que manifestaron haber pasado por una situación no deseada frente al cantante. Así lo confirmó ayer a PERFIL José D’Antona, abogado de la rionegrina quien el miércoles pasado acusó al cantante en los tribunales de Cipolletti por un hecho que habría ocurrido en 2017.

Por el momento la causa está en etapa de investigación y los fiscales se encuentran en plena recopilación de evidencias e importante prueba testimonial”, expresó D’Antona, quien anteriormente patrocino a Calu Rivero y a Thelma Fardin.El hecho vuelve a poner a Axel en el ojo de la tormenta luego de que a fines de septiembre fuera cuestionado públicamente por haberle apoyado la mano a Tini Stoessel en el hombro, mientras los dos estaban dando una nota en España. Si bien Tini remarcó no haberse sentido danmificada en ese momento, aquel episodio hizo que la periodista Paula Galoni, panelista del programa de Pampita, recordara un episodio incómodo que había vivido con el intérprete durante una entrevista.

La denunciante de la localidad de Catriel, al igual que las otras cinco mujeres, se acercaron a Galloni para contarle lo que les habia ocurrido. “No puedo contar mucho porque no quiero entorpecer la investigación. Yo estaba entereda de esta denuncia y la idea era que no se filtre. Estuve en contacto con ella y con estas mujeres. Todas ellas cuentan con mi apoyo para lo que necesiten. La cuestion de la violencia contra la mujer tiene que dejar de estar naturalizada”, expresó ayer a PERFIL Galloni.

De la misma forma, D’Antona dijo no poder revelar datos de la denunciante y del resto de las mujeres. “La mujer no era menor en ese momento y no fue una relación artista-fan”, expresó escueto. En cuanto a la otras posibles damnificadas, quienes analizan por estas horas si hacer una denuncia o no, el abogado aseguró: “Son mujeres de edades distintas y de varias provincias del país”.

Silencio. De la vereda de enfrente por ahora Axel hace silenzio stampa. PERFIL se contactó con su representante y con quienes trabajan haciendo prensa con el artista, pero no obtuvo respuesta. En sus redes, Axel no ha hecho ningún comentario al respecto y su último posteo es de hace dos días; allí retrata un encuentro que tuvo con la fotógrafa Nora Lezano.

Para el abogado, el video de Tini Stoessel que generó polémica y aclaraciones, sumado a las expresiones de Galloni, propiciaron que muchas mujeres se “animaran” a contar las situaciones que pasaron con Axel.

D’Antona recibe la colaboración del su colga Angelo Zammataro, que reside en la localidad de Catriel. Durante la mañana de anteayer se llevó adelante la entrevista con la denunciante en el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, en la que participó Zammataro y el equipo de la Unidad Fiscal. La titular del equipo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la integridad sexual es Rocío Guiñazú, la adjunta Yésica Montenegro, y el fiscal jefe es Santiago Márquez Gauna.

En cuanto a la acusación de abuso sexual simple contra el artista está tipificada en el artículo 119 primer párrafo del Código Penal. De acuerdo con el código se aplican penas de entre 6 meses y 4 años de prisión para quien abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

Se espera que el lunes próximo, comience a moverse el expediente de Rio Negro. Habrá que ver qué hacen las cinco mujeres antes mencionadas.