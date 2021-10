De musicalizar la novela de Suar a un impactante show en la Usina del Arte

De a poco los shows presenciales de música vuelven a realizarse en Argentina. Como el que tuvo lugar el jueves por la noche en la Usina del Arte de la mano de los artistas que componen el sello discográfico Suena EH!.

Cientos de personas bailaron y se divirtieron de la mano de Rosse Loudi, Chris Deimon, Surdo, Patón, Miss Fack, Ailén Celeste y Lxs Gemelxs, todos artistas jóvenes de Argentina que se mueven dentro del rap, trap, la cumbia y el reggaetón.

En el show realizado en la Usina del Arte, cada uno pudo presentar nuevas canciones y material que, por la pandemia, no pudieron dar a conocer antes. “Estamos muy contentos porque la última función que hicimos de forma presencial fue antes de la pandemia. Volver con tanta gente y con los seres queridos a un show presencial significa mucho”, aseguró a PERFIL Surdo, uno de los nuevos exponentes del rap argentino.

La pandemia y la nueva novela de Suar

Nacido en la Villa La Cava, el sello discográfico Suena EH! tuvo su presentación inicial en el “Cosquín Rock 20 Años”. Sin embargo, la pandemia y la imposibilidad de tocar y presentarse en vivo fue un desafío al cual debieron sobreponerse.

Uno de los primeros pasos para lograrlo fue el show en la Usina del Arte. “Para nosotros es muy importante. Somos soñadores que la vienen peleando desde abajo y encontrar personas que valoren nuestro talento pero también nuestro corazón y ganas de trabajar, es importante”, explicó Surdo a PERFIL.

Por otro lado, la posibilidad de musicalizar varios momentos de 1-5/18, la nueva novela de El Trece producida por Adrián Suar, también es importante para dar a conocer sus obras. En la tira, hay canciones de Lxs Gemelxs y Chris Deimon. Y en el caso de Surdo, él aparece en una escena rapeando una de sus canciones.

“Nos motiva poder celebrar con público esta nueva etapa a la que estamos apostando. Por el carácter social y el profundo amor por la música que tiene este colectivo, queremos soñar cada vez más alto”, indicaron desde Suena EH!

Actualmente, el sello tiene más de 20 artistas y dentro del espacio hay productores, filmmakers, diseñadores, músicos y artistas plásticos. El estudio de grabación se ubica en Villa La Cava y el objetivo es ser un lugar donde la música funcione como una herramienta de transformación social.

Surdo con PERFIL

Antes del show, Alexis Mancilla, más conocido como “Surdo”, dialogó con PERFIL sobre el evento y la importancia del sello discográfico. Además, el joven de 22 años nacido en Santa Rita, Boulogne, revela con qué artistas de los planos locales e internacionales se inspira.

-¿Qué los distingue como colectivo?

-Nosotros trabajamos cada canción como si fuera la que va a pegar. Después, los resultados pueden ser varios pero mientras tanto lo dejamos todo y disfrutamos.

-¿Cómo describirías tu música?

-Siempre que hago música intento dejar algún mensaje para que el público se sienta identificado. Eso es lo que marca mi música. Sobre todo que vean que yo pasé por varias pero sin embargo uno se puede superar. Ese mensaje lo intento transmitir siempre.

-¿Tenes referentes?

-Somos un grupo muy variado en cuanto a ritmos y géneros. Por mi parte, siempre me inspiré en un rapero dominicano que se llama Rubinsky RBK. De todas sus canciones aprendo algo y me gusta mucho su contenido.

-¿Y del plano local?

-Del plano local, escucho a Wos y me gusta lo que hace. Él llegó siendo él y eso queremos para nosotros. Que si crecemos, podamos hacerlo siendo nosotros. Yo quiero crecer siendo Surdo.

-¿Qué le dirías a los chicos que quieren dedicarse a la música y todavía no saben cómo?

-Les hablo de soñador a soñador. Que no se rindan nunca porque yo no me rendí. Tuve posibilidades de rendirme y mucha gente que decía que no iba a poder pero seguí luchando. Lo bueno siempre está por delante y nunca detrás.

FOTOS: SILVINA PALUMBO

EDICIÓN DE VIDEO: IGNACIO TIJERAS