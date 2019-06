Despidieron ayer los restos del periodista Sergio Gendler

por Agustín Gallardo

No muchos logran tener el cariño de sus compañeros de trabajo. Más aún, cuando se trata de un medio como la TV, un escenario proclive para la guerra de egos y peleas de cartel. Quizás por eso, el jueves por la tarde, fueron muchos los que se acercaron para darle un último adiós a Sergio Gendler, el periodista deportivo de 53 años que supo construir una extensa carrera en televisión y radio.

Gendler murió en las primeras horas del jueves, tras haber enfrentado casi en silencio un cáncer de intestino. Ayer, la despedida culminó en el cementerio de La Tablada, donde fueron sepultados sus restos, los que comenzaron a ser velados desde la tarde del jueves, en una casa velatoria del barrio de Villa Crespo.

Hasta allí fueron llegando varias figuras del medio, entre ellos: Santo Biasatti, Eleonora Pérez Caressi, Marcelo Fiasche, Ronnie Arias, Juan Pablo Varsky, Tití Fernández, Gustavo López, Damián Manusovich, Lalo Mir y Sergio Lapegüe, quien fue uno de los tantos en expresar su dolor en redes. “Hoy pienso que esta es otra de tus escapadas. Que te vas para volver. Quiero que vuelvas. No es justo que te vayas así sin avisar. Este tiene que ser otro de tus chistes. Dale Sergito, dejate de joder... ¡con esto no! Te extraño, lpm”, escribió.

Gendler había manifestado sus ganas de casarse este año, luego de estar en pareja con Nancy por 13 años. “El año pasado, o a principios de este año, me contó: ‘Este año me caso’. El convivía con Nancy y ahora me pongo a pensar que él ya sabía lo que tenía y decidió casarse. Y no sé si lo pudo hacer porque la enfermedad en febrero comenzó a atacarlo muy fuerte”, reveló Lapegüe.

Otra periodista que expresó su dolor fue María Laura Santillán en Telenoche, el noticiero donde Gendler hizo carrera y se transformó en un periodista reconocido. Santillán comenzó el programa del jueves haciendo una mención sobre esta enfermedad que tenía Gendler, que muchos amigos y colegas desconocían. “Nos tuvo engañados”, dijo en medio del dolor.

Pesar. Gendler había sido internado de urgencia la semana pasada en el Instituto Alexander Fleming por un tumor maligno. Había sido diagnosticado en el año 2000 con la enfermedad de Crohn, una patología similar a la de colitis ulcerosa. Estas dos enfermedades tienen el mismo origen, las dos son autoinmunes, se transmiten de padres a hijos de generación en generación y se van a manifestar en algún momento de la vida porque está determinado genéticamente o porque hay algún factor de riesgo, como por ejemplo alguna infección intestinal, estrés o labilidad emocional. Esas variables pueden hacer que esa enfermedad se desarrolle en algún momento. A largo plazo, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis pueden llegar a tener mayor riesgo de generar cáncer en el colon.

Hasta último momento el periodista estuvo trabajando en Fox Sports Radio y Radio Mitre.