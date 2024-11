Dos cocineros argentinos fueron distinguidos en The best chefs awards

La reciente edición de The Best Chef Awards celebrada en Dubai reconoció a dos destacados cocineros argentinos: Gonzalo Aramburu, titular del restaurante porteño Aramburu; y a Javier Rodríguez, alma máter del cordobés El Papagayo. Ambos fueron galardonados en la categoría Two Knives (World Class). Esta distinción celebra la excelencia y el impacto de Aramburu y de Rodríguez en la gastronomía mundial, resaltando sus respectivas contribuciones, las que combinan innovación con un profundo respeto por los ingredientes locales y la tradición regional.

En esta octava edición, The Best Chef Awards (Los premios al mejor cocinero) se celebró por primera vez en Dubai, y homenajeó a quinientos cincuenta cocineros de sesenta y un países. A su vez esta celebración gastronómica atrajo a más de tres mil asistentes durante los tres días que duró el evento.

Los tres ganadores centrales fueron Rasmus Munk, de Alchemist (Dinamarca), celebrado por su enfoque teatral y vanguardista; seguido por Albert Adrià, de Enigma (España), reconocido por su innovación y su capacidad para contar historias a través de la cocina; y luego, Eric Vildgaard, Jordnær (Dinamarca), destacado por su compromiso con la sostenibilidad y por el uso de ingredientes nórdicos. Este año, los premios introdujeron Knife (cuchillo), un innovador sistema de reconocimiento que abandona las clasificaciones tradicionales y ofrece una visión más inclusiva de la excelencia culinaria.

Motivos. La clasificación Knife categoriza a los chefs en tres niveles según su impacto: Three Knives (los mejores), Two Knives (clase mundial), y One Knife (excelente). La categoría Two Knives, en la que Aramburu y Rodríguez fueron reconocidos, destaca a aquellos cocineros de clase mundial que alcanzan el cuarenta por ciento, o más, del puntaje máximo, reflejando su destreza y también una influencia significativa en la industria gastronómica. La inclusión de Gonzalo Aramburu y Javier Rodríguez en la categoría Two Knives no solamente subraya el trabajo y la dedicación de ambos, sino también el creciente protagonismo de la gastronomía argentina en el ámbito internacional.

En paralelo, The Best Chef... reafirmó el objetivo de Dubai por consolidarse como un referente en la escena culinaria mundial.