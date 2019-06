Ed Sheeran puso al cordobés Paulo Londra al nivel de Justin Bieber y Bruno Mars

por Agustín Jamele

“Soy de bajas expectativas porque así uno no se decepciona”. De esa manera describía su carrera Paulo Londra en 2017. Tenía apenas 19 años y daba una de sus primeras entrevistas a La Voz, histórico diario de Córdoba, su provincia natal. Ya era conocido entre los seguidores free style y trap –un subgénero del rap– en Argentina y comenzaba a sonar en América Latina. Pero él no dejaba que eso le quitara el foco. “Le estoy metiendo duro pero con expectativas bajas”, repetía como un mantra.

Pasaron casi dos años desde ese día y su vida cambió bastante. Ya en 2018 pasó a ser el artista argentino más escuchado en Spotify, y hoy está en el puesto 129 a nivel mundial, con 17,4 millones de oyentes al mes en esa plataforma. Su último disco, llamado Homerun y producido por Warner Music, superó los mil millones de streams en pocas semanas. Sus próximos shows importantes son en octubre, en Santiago de Chile, en Perú, en Barcelona y en Madrid; estos dos últimos son su nuevo desafío. Además, hizo colaboraciones con músicos de todo el mundo, lo que lo convirtió en uno de los artistas nacionales más importantes del momento.

En primera línea. Todo esto generó que Ed Sheeran, cantante y compositor británico de fama internacional, lo eligiera para colaborar en su nuevo proyecto. “Gracias a todos los increíbles artistas con los que he trabajado para este disco por compartir su talento conmigo”, escribió hace unos días Sheeran al dar a conocer la noticia. Para tomar dimensión de lo que representa Londra para la industria musical, Sheeran lo incluyó en su mencionada producción con músicos como Justin Bieber, Eminem, Camila Cabello y Bruno Mars, entre otros. “Lo que puedo decir en este momento es que los sueños se cumplen. Muchas gracias por darme esta oportunidad”, respondió el cordobés en redes. Es en plural porque él las usa todas dado el número de seguidores que ostenta.

Ed Sheeran no es el primer artista que busca a Londra para que colabore en sus temas. Ante ya lo hicieron Piso 21, Becky G –la canción que hicieron juntos se llama Cuando te besé y tiene más de 500 millones de visualizaciones en YouTube– y Lenny Tavarez.

Derecho puede esperar. Paulo Ezequiel Londra Farías nació el 12 de abril de 1998. Su pasión por el rap comenzó al ver 8 Mile, una película que Eminem protagonizó en 2003. “Quedé asombrado por cómo un blanco se hizo respetar en esa cultura (del rap), por ese minuto en el que tenía que demostrar todo. Yo quería ser como él”, reveló Londra.

Al llegar a la adolescencia empezó a buscar lugares para demostrar su talento. Los encontró en la Plaza de la Intendencia, en la Ciudad de Córdoba, donde se organizaban “batallas de rap” en las que todos podían participar. Allí comenzó. Quienes recuerdan aquellos años aseguran que “Paulito”, como le dicen sus conocidos, era un poco como Eminem en 8 Mile. Más joven que el resto, lo miraban mal para intimidarlo pero él con su estilo relajado hacía rimas con referencias a la cultura pop y bajaba las tensiones a su alrededor. De a poco fue ganando reconocimiento en internet y las redes sociales, y en 2017 dio el salto cuando “batalló” contra Duki, otro de los referentes máximos del trap en Argentina.

Desde ese momento compitió en eventos urbanos más grandes y su ascenso no se detuvo. Sin embargo, continuó con las “expectativas bajas”. Terminó el secundario y se inscribió en la carrera de Derecho. Llegó hasta segundo año pero los compromisos laborales provocaron que no pudiera mantener la asistencia regular. De todas formas, el estudio está en su lista de deseos.

Family friendly. Según Londra, tanto sus seguidores como el resto de los artistas lo buscan por el mensaje de sus letras. “Me mato mirando los comentarios y me regusta cuando la gente dice: ‘Qué bien Paulo, sin tener que hablar de drogas’ o que los hago bailar sin hablar de algunos temas. Eso me rellega”, dijo en otra de las contadas entrevsitas que dio. Esto no solo lo reconocen sus fans sino también sus colegas dentro del trap. “Paulo es el más family friendly, es decir es a quien más gente puede escuchar. De repente es el más fácil de comprender”, señaló Cazzu, también referente del género, en una entrevista que dio en España, donde el trap argentino bate récords de descargas. “El resto de nosotros capaz que somos más cabezas duras. Quizá deberíamos ser más como él”.

Y los números le dan la razón ya que Londra tiene 17,4 millones de oyentes mensuales, superando a otros traperos famosos como Duki, que tiene 4,7 millones; Khea, con 4,5, y la propia Cazzu, que cuenta con 3,2 millones de oyentes al mes, al cierre de esta edición.

A raíz de esto, muchos llegaron a llamarlo “el trapero parroquial” y se dice que viene de una familia creyente. Lo cierto es que no hay datos certeros sobre esto porque tanto sus padres como el resto de sus allegados se mantienen lejos de la prensa. Londra también: son contadas las entrevistas que dio en los últimos dos años. Y aunque es uno de los artistas más escuchados de Argentina, prescinde de mostrarse en televisión, radio o medios gráficos. Londra es un producto de internet y las redes sociales. Y es en esas plataformas que lo vieron nacer donde encuentra el espacio para promocionar sus temas, mostrar su vida y establecer un vínculo directo con sus seguidores. Y ante los resultados, la estrategia funciona.