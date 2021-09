Eddie Fitte y Damián Kuc: detrás de los pasos de Ricardo Fort

Cuando Ricardo Fort falleció en 2013, las plataformas digitales todavía no gozaban de la relevancia y popularidad que tienen en la actualidad. Si bien el mediático televisivo y multimillonario llegó a subir los videos de su reality a YouTube, faltarían algunos años para que ese espacio virtual explotara masivamente. Y lo mismo con otros como Instagram, TikTok o Twitch. No, “el comandante” no llegó a vivir el auge de las redes sociales pero eso no quiere decir que sus seguidores no lo hayan instalado en ellas. Hace ya un tiempo que memes y stickers de Ricardo Fort circulan por las plataformas y hasta se hicieron estampitas con imágenes de él. Por ese motivo, resulta natural que dos figuras del mundo digital decidieran contar su historia a través de nuevos formatos de streaming. Por un lado, el youtuber de 25 años Damián Kuc optó por narrar la vida del multimillonario con un podcast llamado Basta Chicos, que se puede escuchar por Spotify. Y por otro, el periodista y escritor Eddie Fitte es el desarrollador de la miniserie documental El Comandante, que constará de cuatro capítulos y se podrá ver el próximo año en una de las plataformas más populares.

Una vida en audio. Cuando la gente de Anfibia Podcast le propuso al joven chaqueño Damián Kuc realizar una biopic sobre Ricardo Fort, él no dudó. “Mi relación con el consumo de Fort nace cuando empezó su reality en YouTube, que me parecía espectacular. Después, él entra al ‘Bailando…’, pero esa parte no la consumí en absoluto porque no es de mi interés ese programa”, señala a PERFIL Kuc y deja ver cómo se modificó el consumo de formatos durante la última década. Siguiendo esa línea, Tomás Pérez Vizzon, director del podcast, indica que precisamente por eso buscaron a Kuc para que narre los diez episodios de Basta Chicos. “Nos parecía el indicado porque tiene un fuerte lazo con la imagen de Ricardo. De hecho, empezó haciendo videos con un pijama de Fort. Y además porque es de una generación que no lo vio en la tele pero igual lo tiene como un ícono pop de internet”, explica Vizzon a PERFIL.

Si bien hace tiempo que Kuc es una personalidad de internet destacada en Argentina, el proyecto lo llevó a descubrir un formato no tan explorado por él. Hasta el momento, su plataforma predilecta para divulgar su contenido es YouTube –su canal Historias Innecesarias tiene casi un millón y medio de suscriptores–, pero encontró en el podcast un nuevo espacio para ponerse a prueba. “Si bien es audio (no hay imágenes), la vida de Fort fue tan rica que con solo escucharla uno construye las imágenes en su cabeza y creo que fue un acierto hacerlo de esta manera”, asegura el youtuber chaqueño. Según Kuc no hay duda de que, en caso de estar vivo, Fort estaría a pleno en las redes. “Creo que sería la cuenta con mejores contenidos de Instagram de la historia. No sé si lo veo en TikTok porque le gustaba mostrar todo, todo el tiempo. Sin ir más lejos, en un momento, él propone algo que fue Fort TV; ves eso a la distancia y es exactamente Twitch. Lo veo en Instagram y twitcheando cada tanto, pero no él frente a la cámara sino un “Gran Hermano 24x7”, especula.“Y también me da intriga de si se metería en política”.

La miniserie. En paralelo al podcast, se desarrolla otro proyecto distinto que tiene a la familia Fort involucrada de forma directa. Se trata de la miniserie documental El Comandante, desarrollada por el periodista Eddie Fitte con Marta y Felipe, los hijos de Fort. La producción se encuentra próxima a iniciar su filmación y por el momento hay mucho hermetismo a la hora de revelar detalles. Según pudo saber PERFIL a través de personas que trabajarán en ella, serán cuatro episodios que se estrenarán entre marzo y abril de 2022 por una de las plataformas de streaming más populares de la actualidad. El objetivo que se propusieron Fitte, Marta y Felipe es contar la vida de Fort poniendo el foco en los años previos a su llegada a la televisión; sobre todo su paso por Miami y su regreso al país para trabajar en la mítica fábrica de chocolates de la familia. Durante la primera etapa de producción se tomaron más de 200 testimonios y ese material será la base para narrar la historia.

Por el momento los guiones ya están finalizados y resta salir a filmar. Si bien aún no se revela la plataforma por la que saldrá la docuserie, PERFIL confirmó que cuenta con guionistas y personal relacionado a la industria audiovisual con gran trayectoria y prestigio tanto en Argentina como en Estados Unidos y Europa. En los últimos años varios directores de renombre intentaron realizar películas o series sobre la vida de Ricardo Fort. Pero por algún motivo u otro, nunca pudieron contar con el aval de la familia. En este caso, Eddie Fitte es apoyado por la familia de Fort y sus hijos aseguraron estar contentos con este proyecto.