El capricho que exige multimillonario para donar 200 millones de dólares a una universidad

Charles Munger es la mano derecha de Warren Buffet, uno de los diez más ricos del mundo. Arquitecto aficionado diseñó una residencia universitaria sin ventanas y sólo la financiará si se construye a su manera. Con dinero y sobre todo mucho dinero, no hay millonario que no encuentre arquitecto disponible para construir estructuras que desconozcan todos esos modelos ideales que se estudian en universidades. Por caso, la ciudad de Buenos Aires es, en muchos barrios, un ejemplo de esto.

Charles Munger es un multimillonario de 97 años, es la mano derecha Warren Buffett el décimo hombre más rico del mundo, según el ranking Forbes 2021. Munger tiene una fortune de 2,3 mil millones de dólares ofreció unos 200 millones de dólares para dar una solución edilicia a la Universidad de California, en Santa Bárbara (EE.UU.). Esto es, un edificio de once pisos, diseñado por él mismo, con cuartos para alojar a 4500 estudiantes.

Charles Munger (izq.) y su big boss, Warren Buffett, el hombre de los US$ 104 mil millones.

Financiado y diseñado por este multimillonario, la Universidad de California –obviamente– habilitó que el edificio lleve su nombre, Munger Hall, y abrazaron esa donación de 200 millones de dólares.

El proyecto final costaría unos mil millones de dólares y se completaría en 2025. Pero el diseño propuesto por Charles Munger es objeto de críticas. Sobre todo porque estipuló habitaciones pequeñas para que sean individuales, y reemplazar las ventanas al exterior, por falsas ventanas con iluminación artificial, además de ventilación mecánica.

Este ausencia de ventanas y el tipo de ventilación provocó la renuncia de uno de los arquitectos del comité de análisis de diseños de la mencionada universidad. Dennis McFadden calificó al edificio propuesto por el multimillonario como “un experimento social y psicológico. (…) Como arquitecto, padre y ser humano, el concepto básico de Munger Hall es asfixiante. En quince años de analizar proyectos para el campus universitario nunca vi uno tan potencialmente destructivo”.

Mientras Dennis McFadden renunció, la Universidad de California expresó su beneplácito por el proyecto propuesto por el multimillonario. Charles Munger defendió su proyecto sin ventanas y dijo que se inspiró en las de los camarotes –de 20 mil dólares la semana– de los cruceros de Disney, que simulan ventanas y lo que se ve a través de ellas. Y que además dijo que es algo que ya hizo en la Universidad de Michigan, donde ayudó a diseñar los dormis sin ventanas.

Los dormis de la Universidad de California tendrán “ventanas virtuales”: los estudiantes podrán regular la potencia de la luz y así “elegir” si es de día o de noche. “Si quieren, pueden crear un clima romántico”, dijo Munger. “¿En qué momento de la vida uno puede cambiar el sol? En estos dormis, sí se podrá”. Si las críticas se imponen a lo que el multimillonario propone, Charles Munger dijo que no donará los 200 millones de dólares.

Mientras tanto, dado que él no es arquitecto, sí contrató un estudio de profesionales que idearon el Munger Hall según sus directivas. “Uno tiene que acostumbrarse a que los multimillonarios no somos personas queridas en la sociedad", dijo Munger a MarketWatch consultado por esta situación.”Prefiero ser un multimillonario no querido por todos, a no tener dinero".