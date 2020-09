El negocio de 150 millones de dólares que dejan las Kardashian

La familia Kardashian, una de las más populares y ricas de Estados Unidos, anunció que su reality dejará de emitirse. La noticia fue inesperada ya que Keeping Up With The Kardashians está al aire desde el 2007 y fue el soporte que lanzó a la fama a todos sus miembros. Y si bien los niveles de rating descendieron en el último tiempo, aún cuenta con una base de seguidores fieles.

“A nuestros queridos fans queremos decirles que nos costó tomar la decisión pero como familia le decimos adiós al show. Luego de estos 14 años y 20 temporada estamos más que agradecidos por su cariño”, escribió Kim Kardashian en representación de toda la familia. En ese comunicado también explica que los últimos episodios se darán a conocer en 2021 y que sin el reality ninguno de ellos estaría donde está ahora.

Ciertos capítulos, como el casamiento entre Kim Kardashian y el rapero Kanye West, alcanzaron a tener más de 10 millones de televidentes. Sin embargo, la última temporada registró picos de 900 mil y eso habría incidido en la decisión de finalizar con las emisiones. Por otro lado, el último contrato que se firmó entre el canal y la familia fue en 2017. El mismo tenía una duración de tres años y un pago de 150 millones de dólares. Ese convenio llegó a su fin y algunos medios de Estados Unidos señalan que las partes no se habrían puesto de acuerdo en las cifras.

No es que las Kardashian vayan a quedarse sin ingresos por esto pero su reality era la base desde el cual realizaban sus otros negocios. Kim, por ejemplo, creó una marca de cosméticos con la cual ganó 200 millones de dólares durante el 2019 al vender el 20% de la compañía. Lo mismo su hermana Kylie que con solo 23 años tiene una fortuna estimada por Forbes de 900 millones de dólares. O Kendall cuya fortuna está estimada en 22 millones de dólares y cuenta con ingresos publicitarios gracias a sus 140 millones de seguidores en Instagram.

A todo eso se suman marcas de indumentaria, de comida y de cualquier objeto vendible en el mercado. Sin dudas, la familia supo explotar la popularidad que alcanzó gracias al reality y se expandieron para generar una industria de ellos mismos. Ahora, el programa llega a su fin y nadie sabe cómo continuará la vida de las Kardashian.