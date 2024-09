El príncipe Harry y Meghan Markle tomaron una posición "neutral" ante las elecciones de Estados Unidos

El duque y la duquesa de Sussex, Harry y Meghan Markle, reafirmaron su compromiso con la neutralidad pública en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, instando a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto sin respaldar a ningún candidato en particular.

En honor al Día Nacional del Registro de Votantes, la pareja participó en una actividad de redacción de cartas junto al equipo de su Fundación Archewell, enviando mensajes a votantes no registrados para animarlos a participar en las elecciones.

En una declaración emitida por la Fundación, se enfatizó la importancia del compromiso cívico. "Votar no es solo un derecho; es una forma fundamental de influir en el destino de nuestras comunidades", expresó la pareja. También subrayaron que el compromiso cívico, sin importar la afiliación política, es clave para lograr un mundo más justo y equitativo.

La pareja invitó al público a unirse a esta iniciativa y colaborar como voluntarios para escribir cartas a otros votantes no registrados. A pesar de no tomar partido por ningún candidato, reiteraron que cada voto es crucial para moldear el futuro de Estados Unidos. "Juntos, aseguremos que cada votante elegible esté informado y empoderado para participar", concluyeron.

Una postura escandalosa en el pasado

Este anuncio se produce después de la controversia en las elecciones de 2020, cuando la pareja fue acusada de respaldar implícitamente a Joe Biden tras publicar un video donde instaban a los estadounidenses a rechazar el discurso de odio. Aunque no nombraron a ningún candidato, muchos interpretaron el mensaje como un apoyo a Biden, lo que generó críticas y pedidos de que se les retiraran sus títulos reales.

En un discurso en vídeo, el príncipe Harry dijo a los votantes estadounidenses que “rechacen el discurso de odio”, mientras que Meghan describió la carrera presidencial de 2020 como “la mayor elección de nuestras vidas”. Por su parte, el Príncipe dijo en ese momento: “No puedo votar por Estados Unidos en esta elección. Pero es posible que muchos de ustedes no sepan que nunca he podido votar en el Reino Unido en toda mi vida. A medida que nos acercamos a noviembre, es vital rechazar el discurso de odio, la desinformación y la negatividad en línea”.

Este año, sin embargo, su participación se limitó a través de la Fundación Archewell, y se espera que ambos mantengan su neutralidad pública de cara a las elecciones del 5 de noviembre, según informó The Telegraph.

